Dječak (13) preminuo nakon devet godina kome zbog trovanja mlijekom

Matija Maestri, trinaestogodišnji dječak iz italijanskog grada Koreda u Trentinu, koji se od 2017. godine nalazio u stanju trajne vegetativne kome, preminuo je nakon što je pojeo sir napravljen od sirovog mlijeka kontaminiranog bakterijom Ešerihija koli.

Tužnu vijest saopštio je njegov otac, prenose danas italijanski mediji.

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– Naš Matija nas je napustio i u njegovo ime vam zahvaljujem što ste pomogli da njegov odlazak bude manje bolan – napisao je Đovani Batista Maestri u svojoj poruci, prenijela je TV Rai.

Presuda Vrhovnog suda potvrdila je uzročno-posljedičnu vezu, čime su presude za nanošenje povreda iz nehata, izrečene dvojici rukovodilaca mljekare, postale pravosnažne.

Otac je takođe osnovao udruženje potrošača posvećeno pitanjima rizika povezanih sa prehrambenim proizvodima koji su sami po sebi opasni.

Matijina priča duboko je potresla javnost u Trentinu i širom Italije.

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Prema navodima portala Iltquotidiano.it, njegov otac je od tog događaja svoju tugu pretvorio u dugotrajnu građansku i pravnu borbu za pravdu i podizanje svijesti o rizicima povezanim sa konzumiranjem sirovog mlijeka i proizvoda od njega, naročito kada je riječ o djeci.

Posljednjih mjeseci, Đovani Batista Maestri objašnjavao je kako je njegov sin svakodnevno bio podvrgnut složenim terapijama i uzimao čak 47 lijekova dnevno.

(Tanjug)