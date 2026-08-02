Vučić: Drvar uvijek može da računa na pomoć Srbije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija posljednjih godina uložila u Drvar četiri miliona evra, te poručio da ova lokalna zajednica uvijek može da računa na Srbiju.
"Za nas je veoma važno da Drvar opstane", poručio je Vučić u obraćanju okupljenima u Drvaru, gdje danas boravi u posjeti zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
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On je dodao da je Srbija spremna da subvencioniše izgradnju tržnog centra u Drvaru, da se podstakne zapošljavanje, a da je na opštini da riješi birokratske probleme.
Za Srbiju je, kako je rekao, od vitalnog značaja da srpski narod opstane na svojim ognjištima i učiniće sve da ekonomski pomogne.
On je naveo da su mu poznati problemi sa kojima se suočava opština Drvar, i sa likvidnošću, te dodao će Srbija pomoći i na taj način.
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"Gledaćemo da uvek možete da opstanete ovde i na svoju Srbiju da računate", poručio je Vučić.
(Srna)
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