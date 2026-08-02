Poginula dva člana posade u sudaru helikoptera prilikom gašenja požara

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U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopštila je grčka vatrogasna služba.

Sudar se desio tokom operacije u oblasti Psata. Društvo Novi požar u Hercegovini, otežan saobraćaj Grčki mediji ranije su prenijeli da su spaseni članovi helikopterske posade prebačeni u opštu bolnicu u Atini. Helikopteri su poletjeli iz vazduhoplovne baze "Elefsina". (Srna)

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