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Poginula dva člana posade u sudaru helikoptera prilikom gašenja požara

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 18:17

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Foto: James Lee/Pexels

U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopštila je grčka vatrogasna služba.

Sudar se desio tokom operacije u oblasti Psata.

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Grčki mediji ranije su prenijeli da su spaseni članovi helikopterske posade prebačeni u opštu bolnicu u Atini.

Helikopteri su poletjeli iz vazduhoplovne baze "Elefsina".

(Srna)

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Grčka

Helikopter

sudar helikoptera

požar

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