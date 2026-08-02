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Piloti jednog helikoptera pronađeni i prebačeni u bolnicu

02.08.2026 17:11

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Хеликоптер гаси пожар на травнатом пољу.
Foto: Graham Roy/Pexels

Dvojica pilota iz jednog od dva helikoptera koji su se sudarili tokom gašenja požara zapadno od Atine pronađeni su živi i prebačeni su u bolnicu, prenosi portal "Ekatimerini".

U izvještaju se navodi da su piloti bili u stanju da komuniciraju sa spasiocima, nakon čega su prebačeni kolima hitne pomoći u opštu bolnicu u Atini.

Njihovo stanje u ovom trenutku i sudbina posade drugog helikoptera nisu poznati.

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Helikopteri, koji su poletjeli iz vazduhoplovne baze "Elefsina", sudarili su se tokom akcije gašenja požara u oblasti Psata.

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Tagovi :

Grčka

požar

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