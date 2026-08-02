Piloti jednog helikoptera pronađeni i prebačeni u bolnicu

Komentari:0
Dvojica pilota iz jednog od dva helikoptera koji su se sudarili tokom gašenja požara zapadno od Atine pronađeni su živi i prebačeni su u bolnicu, prenosi portal "Ekatimerini".
U izvještaju se navodi da su piloti bili u stanju da komuniciraju sa spasiocima, nakon čega su prebačeni kolima hitne pomoći u opštu bolnicu u Atini.
Njihovo stanje u ovom trenutku i sudbina posade drugog helikoptera nisu poznati.
Svijet
Jeziv snimak sudara dva helikoptera: U nesreći ima mrtvih
Helikopteri, koji su poletjeli iz vazduhoplovne baze "Elefsina", sudarili su se tokom akcije gašenja požara u oblasti Psata.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Trenutno na programu