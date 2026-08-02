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Jeziv snimak sudara dva helikoptera: U nesreći ima mrtvih

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 16:13

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Језив судар хеликоптера у ваздуху приликом гашења пожара у Грчкој.
Foto: TA NEA/X/Screenshot

Dva protivpožarna helikoptera sudarila su se danas tokom gašenja velikog požara u mjestu Psata u Grčkoj, a prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih.

Kako prenose grčki mediji, dvoje članova jedne posade je spaseno i prevezeno u 251. vojnu bolnicu u Atini, dok se za dvoje članova druge posade navodi da su stradali. Zvanična potvrda o broju poginulih još se očekuje.

Хеликоптер пожар.

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Sudarila se dva helikoptera prilikom gašenja požara: Akcija spasavanja u toku

Na društvenim mrežama pojavio se i dramatičan snimak koji, prema navodima grčkih medija, prikazuje trenutke nakon sudara letjelica angažovanih na gašenju požara.

Oba helikoptera tipa Bell bila su angažovana po ugovoru sa grčkom Vatrogasnom službom i u svakom su se nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

Na mjesto nesreće odmah su upućena četiri vozila Hitne pomoći i jedna mobilna medicinska ekipa, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spasavanja.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom, a grčki mediji navode da se očekuju nove zvanične informacije o stanju članova posade i uzroku nesreće.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Grčka

Helikopter

sudar helikoptera

požar

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