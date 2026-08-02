Jeziv snimak sudara dva helikoptera: U nesreći ima mrtvih

Dva protivpožarna helikoptera sudarila su se danas tokom gašenja velikog požara u mjestu Psata u Grčkoj, a prema prvim informacijama u nesreći ima poginulih.

Kako prenose grčki mediji, dvoje članova jedne posade je spaseno i prevezeno u 251. vojnu bolnicu u Atini, dok se za dvoje članova druge posade navodi da su stradali. Zvanična potvrda o broju poginulih još se očekuje.

Svijet Sudarila se dva helikoptera prilikom gašenja požara: Akcija spasavanja u toku

Na društvenim mrežama pojavio se i dramatičan snimak koji, prema navodima grčkih medija, prikazuje trenutke nakon sudara letjelica angažovanih na gašenju požara.

Oba helikoptera tipa Bell bila su angažovana po ugovoru sa grčkom Vatrogasnom službom i u svakom su se nalazila po dva člana posade. Piloti su bili rumunski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

⚠️ Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά την διάρκεια κατάσβεσης του πύρινου μετώπου στην Ψάθα, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ.



📹 Πηγή: Kefalonia Press#flight #helicopter #crash #greece #fire #accident #tanea pic.twitter.com/RqZraaqUz5 — TA NEA (@ta_nea) August 2, 2026

Na mjesto nesreće odmah su upućena četiri vozila Hitne pomoći i jedna mobilna medicinska ekipa, dok su spasilačke službe pokrenule veliku akciju potrage i spasavanja.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom, a grčki mediji navode da se očekuju nove zvanične informacije o stanju članova posade i uzroku nesreće.

(Telegraf.rs)