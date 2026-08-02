Zbog niskog vodostaja Dunava Pakš bi danas mogao prvi put da potpuno obustavi rad

Mađarska nuklearna elektrana "Pakš" mogla bi danas, prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji, u potpunosti da obustavi proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutno na rekordno niskom nivou i iznosi minus 133 centimetra, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer Peter Mađar.

Istovremeno, mađarski ministar privrede i energetike Ištvan Kapitanj ističe da je snabdijevanje električnom energijom u Mađarskoj stabilno zahvaljujući rezervama, uvozu struje i mjerama za smanjenje potrošnje.

Kapitanj je, prenosi mađarski Indeks, na društvenim mrežama naveo da je proizvodnja u elektrani već smanjena na 240 megavata i da će poslednji blok biti isključen kada vodostaj Dunava dostigne graničnu vrijednost od minus 134 centimetra.

On je istakao da je potpuno gašenje elektrane planiran i bezbjedan tehnički postupak i naglasio da su obezbjeđeni svi uslovi za hlađenje reaktora, uključujući dovoljne količine vode, pumpne kapacitete i stručni kadar.

Kapitanj je naveo da su dobrovoljne mjere štednje električne energije koje su sprovele kompanije, javne ustanove i građani već dale rezultate, ističući da je jučerašnja potrošnja bila za oko 500 megavata manja od procjene operatora sistema, što odgovara proizvodnji gotovo jednog bloka nuklearne elektrane Pakš, prenosi Tanjug.

Kapitanj je pozvao građane da u narednim danima, posebno između 17 i 22 časa, odlože korišćenje većih potrošača električne energije, poput mašina za pranje i sušenje veša, mašina za pranje sudova, punjača za električne automobile i električnih bojlera, za dnevne ili kasne večernje sate.

U cijeloj Mađarskoj trenutno je na snazi treći, najviši stepen upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru narednih dana ponegde dostići i 40 stepeni.

Uredba vlade Mađarske koja predviđa da veliki potrošači koji ne smanje potrošnju mogu da budu isključeni sa snabdijevanja električnom energijom stupila je na snagu u subotu.