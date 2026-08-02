Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

Ogroman požar u Francuskoj u blizini Bordoa, koji je primorao 224.000 ljudi da se evakuišu, danas je pod kontrolom, ali vatra i dalje gori, saopštili su zvaničnici.

Nekoliko stotina kilometara dalje, novi požar u Provansi prestao je da napreduje preko noći, ali još nije lokalizovan.

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Oko 3.000 vatrogasaca raspoređeno je na ova dva fronta, gdje gase žarišta, prave protivpožarne prepreke i obezbjeđuju područja u kojima je šuma izgorjela, prenio je AP.

Požar u regiji Žironde opustošio je oko 420 kilometara kvadratnih za samo 10 dana prije nego što su vlasti proglasile da je njegovo napredovanje zaustavljeno tokom vikenda.

Regija je ostala pod najvišom uzbunom od šumskih požara, pošto bi suvi uslovi i visoka temperatura u Bordou, zajedno sa popodnevnim vjetrom, mogli ponovo da rasplamsaju vatru.

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Očekuje se da će danas i sutra stići dodatni vatrogasci iz Ukrajine, Litvanije i Francuske Polinezije.

(Srna)