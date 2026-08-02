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Građani BiH u ovu zemlju od sada mogu putovati bez vize

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 15:00

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Грађани БиХ у ову земљу од сада могу путовати без визе
Foto: ATV

Vlasti Azerbejdžana uvele su privremeni bezvizni režim za državljane BiH i Singapura koji putuju u turističke svrhe, s ciljem jačanja saradnje i promocije turizma.

Prema saopštenju Državne migracione službe Azerbejdžana, odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važiće od 1. augusta 2026. do 1. augusta 2027. godine.

Tokom tog perioda, putnici iz ovih zemalja moći će ući u Azerbejdžan bez vize do tri puta, uz maksimalan boravak od 30 dana po posjeti.

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Iz Migracione službe podsjećaju da strani državljani koji borave duže od 15 dana moraju izvršiti prijavu boravišta u skladu s važećim zakonima.

Takođe je navedeno da strani državljani koji ispunjavaju zakonske uslove mogu podnijeti zahtjev za produženje privremenog boravka ili dobijanje dozvole za privremeni boravak prije isteka odobrenog perioda, bilo lično u ASAN servis centrima ili elektronski putem zvanične veb stranice Migracione službe.

(RadioSarajevo)

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pasoš

Državljanin BiH

Azerbejdžan

bezvizni režim

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