Jedan brat poginuo, drugi teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Jedna osoba je poginula, a druga je teško povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 3.30 časova dogodila u mjestu Nemenikuće, u Kosmajskoj ulici, na području opštine Sopot.

Prema prvim informacijama, automobil marke "fijat punto", kojim je upravljao M. Ž. (24), iz za sada neutvrđenih razloga sletio je sa kolovoza i velikom silinom udario u betonsku ogradu porodične kuće.

Vozač je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, dok je njegov brat, M. Ž. (22), koji se nalazio na mjestu suvozača, zadobio teške tjelesne povrede i hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje mu se ljekari bore za život.

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Po nalogu nadležnog tužilaštva, tijelo nastradalog upućeno je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće biće utvrđene daljom istragom.

(Telegraf.rs)