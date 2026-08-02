Vrhunac toplotnog talasa u narednim danima: Evo kada stiže zahlađenje

Meteorolozi najavljuju sunčano i vruće vrijeme i tokom narednih dana, a objavljeno je i kada se očekuje vrhunac toplotnog talasa.

Naime, kako se navodi u objavi na stranici BH meteo, najtoplije vrijeme se očekuje u danima od 04. do 08. avgusta, kada se očekuju temperature od 33 do 40, stepeni, a lokalno moguće i 43 stepena.

Pad temperatura najavljen je 8. i 9. avgusta, kada se očekuje i kraj toplotnog talasa uz lokalne padavine.

Građanima se tokom trajanja tolotnog talasa savjetuje da unose dovoljne količine tečnosti i izbjegavaju boravak napolju u najtoplijem dijelu dana.