Logo

Vrhunac toplotnog talasa u narednim danima: Evo kada stiže zahlađenje

Autor:

Nataša Damjanović
02.08.2026 13:26

Komentari:

0
Врхунац топлотног таласа у наредним данима: Ево када стиже захлађење
Foto: Envato/aowsakornprapat

Meteorolozi najavljuju sunčano i vruće vrijeme i tokom narednih dana, a objavljeno je i kada se očekuje vrhunac toplotnog talasa.

Naime, kako se navodi u objavi na stranici BH meteo, najtoplije vrijeme se očekuje u danima od 04. do 08. avgusta, kada se očekuju temperature od 33 do 40, stepeni, a lokalno moguće i 43 stepena.

Pad temperatura najavljen je 8. i 9. avgusta, kada se očekuje i kraj toplotnog talasa uz lokalne padavine.

Građanima se tokom trajanja tolotnog talasa savjetuje da unose dovoljne količine tečnosti i izbjegavaju boravak napolju u najtoplijem dijelu dana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

vrućina

Komentari (0)

Pročitajte više

Хуманитарна акција за породицу Шукало из Бањалуке - „800 километара из блока“.

Banja Luka

Od Minhena do Banjaluke: Brat i sestra na putu od 800 km za porodicu Šukalo

1 h

0
Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду

Srbija

Poznato kolika kazna prijeti ubici Ruskinje u Beogradu: Tijelo stavio u kofer i bacio u kanal

1 h

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Pomoću ovog trika rashladite prostoriju za 5 minuta i to bez klime

1 h

0
авион унутрашњост сједишта путници

Svijet

Horor na poznatoj turističkoj destinaciji: Srušio se avion, nema preživjelih

1 h

0

Više iz rubrike

Врућина, топлотни талас

Društvo

Srpska na udaru afričkog talasa, spremite se za pakao

5 h

0
Обарање Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.

Društvo

U Krajini oborili Ginisov rekord: 20 ljudi stalo u Golfa

6 h

0
Икона Светог Илије Громовника.

Društvo

Ako danas uradite ovu jednu stvar, navući ćete gnjev Ilije Gromovnika

6 h

0
Илиндански обичаји: Шта доноси здравље, а шта призива гром?

Društvo

Ilindanski običaji: Šta donosi zdravlje, a šta priziva grom?

17 h

0

  • Najnovije

14

29

Jedan brat poginuo, drugi teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

14

25

Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

14

18

HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

14

12

Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

14

02

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima