Pomoću ovog trika rashladite prostoriju za 5 minuta i to bez klime

Ako se tokom noći borite sa vrućinom i teško zaspite, postoji jednostavan trik koji može pomoći da rashladite spavaću sobu za svega nekoliko minuta – bez dodatnih troškova.

Ljetne temperature mnogima donose isti problem: umjesto mirnog sna, noći provode prevrćući se po krevetu, otkrivajući se i tražeći način da se rashlade. Zagušljiv vazduh i toplota u prostoriji mogu znatno otežati uspavljivanje, čak i kada je napolju prijatnije nego tokom dana.

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U takvim situacijama mnogi prvo posegnu za ventilatorom ili klima-uređajem. Ipak, nekima smeta buka uređaja tokom spavanja, dok klima i ventilator mogu povećati račune za struju. Takođe, stalno strujanje vazduha može raznositi prašinu i polen, što pojedinim ljudima dodatno smeta.

Vlažan peškir može pomoći u rashlađivanju sobe

Stručnjaci navode da postoji jednostavan način da se prostorija rashladi bez uključivanja uređaja.

Džon Loless iz kompanije Best Heating, koja se bavi sistemima za grijanje i hlađenje, otkrio je trik za koji je potreban samo običan peškir ili čaršav.

"Otvorite prozor i okačite vlažan peškir ili čaršav natopljen hladnom vodom ispred njega. Na taj način vazduh koji ulazi u prostoriju prolazi kroz mokru tkaninu i hladi se prije nego što uđe unutra", objasnio je.

Princip je jednostavan – dok voda isparava, ona izvlači toplotu iz vazduha i stvara osjećaj prijatnije temperature u sobi. Iako ovaj trik ne može zamijeniti klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, može biti korisno i besplatno rješenje za osvježenje prostorije pred spavanje.

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Kako funkcioniše trik sa peškirom

Tokom dana sunce zagrijava vazduh oko prozora, a toplota se zadržava unutar prostorije. Kada uveče zatvorimo zavjese ili roletne, veliki dio te toplote ostaje "zarobljen" u sobi.

Ovaj trik funkcioniše zahvaljujući procesu isparavanja vode. Da bi voda isparila, potrebna joj je energija, a ona se uzima iz toplote koja se nalazi u okolnom vazduhu.

Na taj način vlažan peškir praktično "izvlači" toplotu iz vazduha prije nego što on uđe u prostoriju, što može pomoći da spavaća soba bude prijatnija za spavanje.

Kako pravilno koristiti trik sa peškirom

Najprije sipajte hladnu vodu u lavabo ili posudu, a zatim nakvasite peškir. Važno je da bude vlažan, ali ne potpuno mokar i da iz njega ne curi voda.

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Ako je peškir previše natopljen, vazduh neće moći lako da prolazi kroz njega, pa prostorija može postati sparna i vlažna.

Zatim okačite peškir pored otvorenog prozora kako bi vazduh mogao da prolazi kroz njega. Čak i slab protok vazduha dovoljan je da metoda funkcioniše.

Po želji, vlažan peškir možete okačiti i na vrata sobe kako biste dodatno poboljšali efekat rashlađivanja.

Kada se peškir osuši, dovoljno je samo da ga ponovo nakvasite i soba bi tokom večeri trebalo da bude znatno prijatnija za spavanje, čak i tokom veoma toplih noći.

(City magazine)