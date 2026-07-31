Temperature rastu, a mnogi prave istu grešku dok spavaju

Novi toplotni talas zahvatiće region, a temperature će narednih dana dostizati i do 37 stepeni, za mnoge će spavanje biti izazov.

Mnogi koji nemaju klima-uređaj spas od vrućine pronalaze u ventilatoru i ostavljaju ga da radi tokom cijele noći kako bi lakše spavali.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da neprekidno strujanje vazduha tokom noći može imati i neželjene posljedice – od pogoršanja alergija do isušivanja kože, očiju i disajnih puteva.

Ventilator može pogoršati alergije i astmu

Ljekarka opšte prakse i stručnjak za poremećaje spavanja dr Hana Patel upozorava da osobe koje pate od alergija, naročito na prašinu i polen, mogu primjetiti pogoršanje simptoma ako spavaju uz uključen ventilator, prenosi Indeks.

Naime, ventilator podiže čestice prašine, polen i druge alergene i raspršuje ih po prostoriji, pa ih lakše udišemo. Posljedice mogu biti grebanje u grlu, kijanje i svrab već čim se probudite.

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Na isti način vazduhom se šire grinje i spore buđi, što može pogoršati simptome astme. Zato dr Patel osobama koje boluju od astme savjetuje da izbegavaju spavanje uz ventilator.

"Vjerovatno ćete primjetiti da vam ventilator pravi više problema nego koristi jer dodatno nadražuje disajne puteve", kaže doktor i dodaje da to naročito važi za djecu.

Zašto se budite sa zapušenim nosom?

Ako se usred leta budite sa zapušenim nosom, moguće je da je uzrok upravo ventilator.

Stručnjak za spavanje Natali Penikot Kolijer objašnjava da neprekidno strujanje vazduha tokom noći postepeno isušuje sluznicu nosa, grla i gornjih disajnih puteva. Organizam tada počinje da stvara više sluzi kako bi nadoknadio izgubljenu vlagu, zbog čega se javlja osjećaj zapušenosti.

Može izazvati bolove u mišićima

"Ako je ventilator postavljen preblizu, hladan vazduh tokom noći može izazvati napetost mišića, pa ćete se probuditi ukočeni i sa bolovima", objašnjava dr Hana Patel.

Osim grčeva i neprijatnosti, ventilator može pogoršati i postojeće probleme sa mišićima i zglobovima.

Suve oči, usta i koža

Dr Patel efekat ventilatora na kožu poredi sa dugim boravkom u avionu.

Preporučuje da prije spavanja i nakon buđenja nanesete hidratantnu kremu kako biste spriječili isušivanje i iritaciju kože.

Strujanje vazduha može isušiti i oči. Optometristkinja Tina Patel upozorava da zbog toga oči mogu postati suve, nadražene i osjetljive, uz neprijatan osjećaj kao da imate pjesak u njima, posebno ako ventilator duva direktno u lice.

"Ovaj efekat je još izraženiji u prostorijama koje su već tople i suve, kao i kod ljudi koji imaju osjetljive oči", kaže ona.

Osobama koje nose kontaktna sočiva, a imaju problem sa suvim ili peckavim očima, savjetuje korišćenje vještačkih suza i nošenje naočara u večernjim satima.

Sve to može uticati i na kvalitet sna.

"Mnogi ljudi koji mi se obraćaju zbog čestog buđenja misle da je uzrok stres ili anksioznost, a zapravo osjećaju posljedice isušenih disajnih puteva zbog ventilatora", kaže Natali Penikot Kolijer.

Kako koristiti ventilator bez posljedica

Ako ne želite da se odreknete ventilatora, stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih trikova.

Nemojte usmjeravati ventilator direktno ka sebi, već prema zidu ili plafonu kako bi se vazduh ravnomernije rasporedio po prostoriji.

Još bolje rešenje je da ventilator postavite u hodnik i ostavite otvorena vrata spavaće sobe kako bi vazduh prirodno kružio.

Možete rashladiti prostoriju prije odlaska na spavanje ili uključiti tajmer kako bi se ventilator automatski isključio nakon sat vremena.

Takođe je važno redovno čistiti lopatice ventilatora, usisavati i brisati prašinu u spavaćoj sobi kako bi u vazduhu bilo što manje alergena.

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Natali Penikot Kolijer podsjeća i da je dovoljno unošenje tečnosti jedna od najboljih zaštita od isušivanja organizma.

"Pijte dovoljno vode tokom dana i držite čašu pored kreveta. Dobra hidratacija najbolja je zaštita od isušivanja", poručuje ona.

Ako vam ventilator i dalje izaziva tegobe, razmislite o drugim načinima rashlađivanja, poput naddušeka koji reguliše temperaturu ili posteljine od laganih i prozračnih prirodnih materijala.