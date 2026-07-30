Da li na Ognjenu Mariju smije da se uključi veš mašina

Danas praznujemo Ognjenu Mariju, a na društvenim mrežama povela se polemika da li je na ovaj dan grijeh uključiti veš mašinu, kuvati ručak ili obavljati druge kućne poslove?

Dok se mnogi i dalje pridržavaju narodnih običaja da se na Ognjenu Mariju ništa ne radi, sveštenici poručuju da je suština praznika nešto sasvim drugo.

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Iako Ognjena Marija nije u crkvenom kalendaru obilježena crvenim slovom, u narodu se smatra jednim od najpoštovanijih ljetnjih praznika.

Posebno među ženama postoji običaj da se tog dana ne obavljaju kućni poslovi, niti radovi u polju, jer se vjeruje da tada, zbog velikih vrućina, "gore nebo i zemlja".

I pored toga neki vjernici se i danas pitaju da li na ovaj dan mogu uključiti bar veš mašinu upravo zbog toga što praznik nije obilježen crvenim slovom.

Međutim, prema učenju Srpske pravoslavne crkve, pitanje da li će neko uključiti veš mašinu nije ono što određuje da li poštuje praznik.

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Đakon Veljko Stanojević ranije je objasnio da je mnogo važnije kako vjernik provodi praznični dan nego da li će pritisnuti dugme na kućnom aparatu.

"Ako to ne uradimo, odnosno ne odemo na liturgiju, totalno je nebitno da li si kliknuo dugme da mašina opere veš", poručio je Stanojević i dodao:

"Upaliti veš mašinu poslije liturgije sigurno nam Bog neće uzeti za grijeh".

Drugim riječima, prema učenju Crkve, problem nije u pranju veša ili pripremi obroka, već u tome da li čovjek praznik provodi u molitvi, odlasku na liturgiju i duhovnom sabiranju.

Sveštenici podsjećaju da zanemarivanje vjere i smisla praznika predstavlja mnogo veći problem od obavljanja osnovnih kućnih poslova.

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Zato se, ukoliko je praznik obilježen na dostojan način, poslovi poput kuvanja, čišćenja ili pranja veša ne smatraju grijehom.

Zbog toga je odgovor na dilemu koja svake godine podijeli vjernike prilično jasan. Uključivanje veš mašine samo po sebi nije grijeh, ali je suština da se ne zaboravi smisao praznika i njegovo duhovno obilježavanje.

(Kurir)