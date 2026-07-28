Doktorica upozorila roditelje: Ovo je najopasnija stvar za djecu na plažama

Mnogi roditelji tokom ljetnih odmora provode vrijeme sa svojom djecom na plažama. Međutim, boravak uz nosi i određene rizike, na koje je upozoria doktorica hitne pomoći.

Dr Samantha Reeder specijalistica je hitne medicine koja aktivno radi kao doktorica, a na društvenim mrežama često dijeli edukativne sadržaje. Kao majka dvoje male djece, svojim p0ratiocima redovno daje savjete o pripremi za situacije u kojima je potrebna brza reakcija.

U jednom od posljednjih videa pokazala je dvoje djece kako se igraju u pijesku na plaži. Na snimku je postavila pitanje: "Ja sam doktorica hitne medicine. Možete li pogoditi šta je najopasnije na ovom videu?"

Odgovor je iznenadio mnoge.

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- Svi pogađaju da je riječ o plimi. Ali najopasnija stvar je telefon kojim snimam. Ja sam doktorica hitne medicine i znam da je utapanje tiho – nema prskanja, nema vikanja, ništa poput scena iz filmova. Dovoljno je oko 20 sekundi. Toliko traje da snimite jedan video - napisala je.

Važan savjet

Roditeljima je potom uputila jednostavan, ali važan savjet.

- Dok ste uz vodu, odredite jednu osobu koja će biti zadužena isključivo za nadzor djece. Ta osoba ne smije koristiti mobilni telefon i cijelo vrijeme mora pratiti djecu. Zamijenite se svakih 15 minuta ili u razmaku koji vam odgovara. To je njen jedini zadatak. Sačuvajte ovaj savjet prije sljedećeg odlaska na plažu - poručila je doktorica, prenosi Avaz.