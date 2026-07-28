Mala Cana došla na grob Andrije Bajića, pa napravila dramu zbog sahrane Olivere Katarine

Mala Cana stigla je i danas, da posjeti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Naime, ona je danas stigla na groblje, pa se šokirala kada je ugledala gomilu svježeg cvijeća.

Cana je odmah počela da paniči, ali je saznala da je danas, 28. jula, pored Bajića sahranjena umjetnica, Olivera Katarina.

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Pjevačica je stigla u društvu bliskih ljudi, bez Andrijine porodice, pa prvo zapalila svijeću.

Sve vrijeme je plakala dok je držala svijeću u rukama, a ljudi koji su bili sa njom su objašnjavali zbog čega je Olivera sahranjena u istom grobu kao i Andrija.

Kćerke izbacile stvari na ulicu

Kćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pjevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici.

Zatečena prizorom, pjevačica je odmah pozvala policiju, koja je intervenisala u najkraćem roku.

Nakon što su obavili razgovor sa Malom Canom, policijski službenici su ušli u dom kako bi čuli i drugu stranu priče. U međuvremenu, potresena pjevačica se oglasila i priznala da je u potpunom šoku, prenosi Telegraf.