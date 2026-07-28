Mala Cana došla na grob Andrije Bajića, pa napravila dramu zbog sahrane Olivere Katarine

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Mala Cana stigla je i danas, da posjeti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Naime, ona je danas stigla na groblje, pa se šokirala kada je ugledala gomilu svježeg cvijeća.
Cana je odmah počela da paniči, ali je saznala da je danas, 28. jula, pored Bajića sahranjena umjetnica, Olivera Katarina.
Scena
Pobjednik Pinkovih zvezda otkrio pol bebe: Stefanu se ostvarila velika želja
Pjevačica je stigla u društvu bliskih ljudi, bez Andrijine porodice, pa prvo zapalila svijeću.
Sve vrijeme je plakala dok je držala svijeću u rukama, a ljudi koji su bili sa njom su objašnjavali zbog čega je Olivera sahranjena u istom grobu kao i Andrija.
Kćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pjevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici.
Zatečena prizorom, pjevačica je odmah pozvala policiju, koja je intervenisala u najkraćem roku.
Nakon što su obavili razgovor sa Malom Canom, policijski službenici su ušli u dom kako bi čuli i drugu stranu priče. U međuvremenu, potresena pjevačica se oglasila i priznala da je u potpunom šoku, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
5 h0
Scena
6 h0
Najnovije
Trenutno na programu