Monstrum se ubio kad je shvatio da je Kosta mrtav? Htio je samo jedno

Nertil Refit Buzi, koji je u petak u selu Vidište u Albaniji oteo svoju bivšu vjerenicu Rozalindu nakon što je ubio njenog oca Kostu i majku Lelu, izvršio je samoubistvo kada je shvatio da mu je bivši tast podlegao povredama.

Gotovo devet sati pregovarači i tužilac pokušavali su da ubijede osumnjičenog da se preda. U automobilu u kojem je kao taoca držao bivšu vjerenicu, Refit, poznat i kao Nertil Buzi, nije govorio o tome kako da se spase, već o životu za koji je vjerovao da mu je uništen zajedno sa 730.000 funti (oko 852.000 evra) za koje je tvrdio da ih je izgubio.

Povremeno je tražio vreme da razmisli, pitao da li će mu novac biti vraćen i koliko godina zatvora ga čeka. Kada je saznao da je njegov bivši tast preminuo, pustio je djevojku, a nekoliko trenutaka kasnije izvršio samoubistvo.

Albanski mediji, pozivajući se na pouzdane izvore, sada otkrivaju detalje pregovora koji su vođeni na seoskom putu nedaleko od Vidište kod Roskovca, gdje je Nertil u automobilu satima držao Rozalinu kao taoca.

Prema izvorima, Nertil je zločin opravdavao tvrdnjom da su mu roditelji bivše vjerenice dugovali 730.000 funti, novac za koji je rekao da ga je zaradio u plantažama kanabisa u Velikoj Britaniji, gdje je, kako je tvrdio, jedno vrijeme bio zatočen i zlostavljan.

"Moj život više ne vrijedi. Novac ne mogu da vratim, a u zatvor ne želim da idem", navodno je rekao tužiocu Kristiju Đorđiju, koji je gotovo tri sata pregovarao sa 35-godišnjakom.

Tokom čitavog razgovora neprestano se vraćao na isto pitanje.

"Da li ću dobiti taj novac, jer sam njime želeo da izgradim svoj život?", pitao je.

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Kako bi ga zadržali u komunikaciji i ubjedili da se preda, pregovarač i tužilac objasnili su mu da će njegove tvrdnje biti istražene i da će, ukoliko se utvrdi da je novac uložen u imovinu, ona biti blokirana i prodata kako bi mu sredstva bila vraćena.

Međutim, njegova zabrinutost nije se odnosila samo na novac.

"Koliko godina zatvora ću dobiti? Ne želim da idem u zatvor. Već sam bio tamo i znam koliko je teško", navodno je rekao Nertil Buzi.

Pregovarači su pokušali da mu objasne da će se, ukoliko se preda bez izazivanja novih posljedica, to uzeti u obzir i prilikom određivanja kazne.

"Bili smo uplašeni sve dok je držao djevojku kao taoca u automobilu. Izgleda da je želio da bude siguran da njegova bivša vjerenica nije umešana u priču o novcu", rekao je jedan izvor.

Prema riječima istog izvora, Nertil Buzi je tokom pregovora povremeno tražio vrijeme da razmisli. Presudan trenutak nastupio je nakon što je oslobodio Rozalinu i, to kada je, saznao da je njegov bivši tast preminuo. Nekoliko trenutaka kasnije izvršio je samoubistvo.

"Bilo je nemoguće zaustaviti ga. Učinili smo sve što smo mogli i primijenili sve tehnike", rekao je izvor.

Tokom pregovora neprestano je ponavljao istu rečenicu:

"Moj život je završen. Moj život je završen."

Iako je počinilac izvršio samoubistvo, tužilaštvo nastavlja istragu njegovih tvrdnji o 730.000 funti. Rozalina Plaka, studentkinja, dala je preliminarnu izjavu, ali će ponovo biti saslušana, pošto je neposredno nakon događaja bila u teškom psihičkom stanju.

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Podsjetimo, Nertil je u petak 24. jula u zoru ušao u kuću svoje bivše vjerenice, gdje je usmrtio njenog oca Kostu, a teško ranio njenu majku Lelu, koja je kasnije preminula u bolnici. Tragedija je završena tako što je oteo bivšu vjerenicu, a zatim izvršio samoubistvo nakon završetka policijske opsade, prenosi Telegraf.rs.