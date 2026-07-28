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Tramp se sastao sa Netanijahuom

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 18:17

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Foto: AP Photo/Alex Brandon, File / Tanjug

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastao se danas u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom, neposredno nakon što je završio razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

Kako prenosi En-Bi-Si, američki predsjednik i izraelski premijer sastaju se prvi put uživo nakon posljednje eskalacije tenzija između Izraela i Irana. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, američko-izraelska saradnja i dalji diplomatski napori u regionu.

Tramp je prethodnih dana izjavio da između njega i Netanijahua postoje određena razmimoilaženja u vezi sa vojnim operacijama, ali je ocijenio da su njihovi stavovi i dalje "veoma bliski".

Istovremeno je istakao da sa izraelskim premijerom ima "sjajan odnos".

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Aksios je u junu objavio da je tokom telefonskog razgovora između dvojice lidera došlo do tenzija zbog izraelske eskalacije sukoba u Libanu, za koju je Vašington smatrao da bi mogla da ugrozi pregovore SAD i Irana.

Tramp je nekoliko dana kasnije, u intervjuu za Njujork post potvrdio da je razgovarao sa Netanijahuom o izraelskim napadima u Libanu, navodeći da nije bio ljut, već "pomalo uznemiren" zbog nastavka borbi.

"Ne bih rekao ljut. Bio sam pomalo uznemiren njegovim stalnim sukobima sa Libanom, znate, u jednom trenutku sam rekao: "Bibi, moramo ovo da zaustavimo, moramo to da zaustavimo". Ali imamo veoma dobar odnos", rekao je Tramp.

Govoreći o političkoj budućnosti Netanijahua, Tramp je odbio da kaže da li podržava njegov ponovni izbor, ali je ocijenio da je izraelski premijer bio "odličan ratni predsjednik" i dodao da vjeruje da bi zbog toga trebalo da uživa značajnu podršku javnosti.

Nakon ovog sastanka, Tramp, Netanijahu i Zelenski će prisustvovati sahrani republikanskog senatora Lindzija Grejema.

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Tagovi :

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

Sastanak

Amerika

Izrael

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