U ovom gradu u narednim danima moglo bi da bude i 50 stepeni!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Novi toplotni talas zahvatiće Tursku nakon kratkotrajnog zahlađenja prošle sedmice, a očekuje se da će se do srijede, 29. jula, u mnogim gradovima temperatura popeti iznad 40 stepeni, saopštio je turski Generalni direktorat za meteorologiju (MGM).
Ove nedjelje, pored Adane, u kojoj se, prema prognozama, očekuje 50 stepeni, biće najvrelije u Antaliji, Dijarbakiru i Šanliurfi.
Kiša i jaki vjetrovi očekuju se u regionu istočnog Crnog mora, Kirklareliju, Biledžiku i Sakarji, dok će jaki vjetrovi pogoditi jugozapad Mramornog mora, priobalni Egej, jug i istok centralne Anadolije i unutrašnja područja mediteranskog regiona.
Svijet
''Omega blok'' i toplotna kupola iznad Evrope: Temperature preko 40 stepeni
Vlasti upozoravaju na rizik od šumskih požara u mediteranskom i južnom egejskom regionu.
Zbog visoke vlažnosti, koja će pojačati efekat visoke temperature, posebno u srijedu, stručnjaci upozoravaju građane da izbegavaju duže izlaganje suncu, posebno između 11 i 16 časova, da piju mnogo tečnosti i savjetuju starijim osobama, djeci i osobama sa hroničnim bolestima da preduzmu dodatne mjere predostrožnosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
36
19
31
19
27
19
22
19
18
Trenutno na programu