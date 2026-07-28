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U ovom gradu u narednim danima moglo bi da bude i 50 stepeni!

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:31

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Novi toplotni talas zahvatiće Tursku nakon kratkotrajnog zahlađenja prošle sedmice, a očekuje se da će se do srijede, 29. jula, u mnogim gradovima temperatura popeti iznad 40 stepeni, saopštio je turski Generalni direktorat za meteorologiju (MGM).

Ove nedjelje, pored Adane, u kojoj se, prema prognozama, očekuje 50 stepeni, biće najvrelije u Antaliji, Dijarbakiru i Šanliurfi.

Kiša i jaki vjetrovi očekuju se u regionu istočnog Crnog mora, Kirklareliju, Biledžiku i Sakarji, dok će jaki vjetrovi pogoditi jugozapad Mramornog mora, priobalni Egej, jug i istok centralne Anadolije i unutrašnja područja mediteranskog regiona.

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Vlasti upozoravaju na rizik od šumskih požara u mediteranskom i južnom egejskom regionu.

Zbog visoke vlažnosti, koja će pojačati efekat visoke temperature, posebno u srijedu, stručnjaci upozoravaju građane da izbegavaju duže izlaganje suncu, posebno između 11 i 16 časova, da piju mnogo tečnosti i savjetuju starijim osobama, djeci i osobama sa hroničnim bolestima da preduzmu dodatne mjere predostrožnosti.

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toplotni talas

Turska

Temperatura

visoke temperature vazduha

Visoke temperature

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