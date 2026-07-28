Naredni dani u Španiji izazovni: Proglašena vanredna situacija

Pedro Sančez, premijer Španije, rekao da će naredni dani u toj zemlji biti posebno izazovni. Rast temperature će otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara.

Sančez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija, kao i da se nazire svjetlo na kraju tunela ali da se ne smije spustiti gard jer slijedi novi toplotni talas.

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On je naveo da će Vlada nastaviti da ulaže napore dok ne bude ugašen i posljednji plamen i da je već počela da se dijeli pomoć za ublažavanje štete.

Sančez se posebno zahvalio službama za vanredne situacije i pomenuo one koji su izgubili domove i svoje voljene. "U Španiji trenutno gori osam velikih šumskih požara", rekao je on.

Protekle sedmice, vatrogasci su se borili sa nizom šumskih požara koji su pustošili španska ruralna područja, prijeteći desetinama zajednica i primoravajući više od 70.000 ljudi da se evakuišu.

Region Madrida je trenutno pod crvenim upozorenjem na vremenske uslove, a očekuje se da će temperatura dostići 35 stepeni Celzijusa u planinskim područjima i 38 stepeni u drugim dijelovima.

Vlada u Madridu ranije je saoštila da požar "ostaje aktivan i nekontrolisan". "Današnji napori će se fokusirati na nadzor i hlađenje pogođenih područja u očekivanju prognoziranog pogoršanja vremenskih uslova", dodaje se u saopštenju.

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Do sada je u požarima u Španiji izgorjelo oko 77.000 hektara zemlje.

Šumski požar koji je gorio u oblasti Avila bio je najveći u novijoj istoriji zemlje.

(Srna)