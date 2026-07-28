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Svaka kuća u Jugoslaviji je imala ovu zdjelu: Danas vrijedi stotine evra

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 18:00

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Изглед стана у Југославији са старим намјештајем.
Foto: YouTube/Screenshot/Yugo Mania

Ljudi bacaju stare stvari iz praktičnih razloga, ne sluteći da pojedini predmeti danas imaju veliku kolekcionarsku vrijednost, a među takvima je i jedan predmet koji je imala svaka kuća u Jugoslaviji.

Skoro da nije bilo doma u bivšoj Jugoslaviji bez kristalne činije koja je stajala na počasnom mjestu u vitrini ili na sredini trpezarijskog stola. Danas, taj isti predmet koji su mnogi smatrali običnim ukrasom može vrijediti pravo malo bogatstvo.

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Među regalima, goblenima, kristalnim pepeljarama i porcelanskim servisima koji su se koristili u nekadašnjoj Jugoslaviji, posebno se izdvaja jedna dekorativna činija koja je nekada krasila gotovo svaku kuću. Riječ je o staklenoj ili keramičkoj činiji u art-deko stilu, često sa drškama u obliku ptica.

Ovakve modele proizvodila je u Jugoslaviji slovenačka fabrika „Steklarna Hrastnik“, osnovana još 1860. godine u mjestu Hrastnik. Njihovi proizvodi bili su sinonim za kvalitet širom Jugoslavije, a osamdesetih godina pokrivali su najveći dio potreba tržišta za staklom u domaćinstvu i ugostiteljstvu.

Danas su pojedini primjerci ove činije izuzetno traženi među kolekcionarima. Jedan model, proizveden između 1927. i 1941. godine, prodaje se za 237 evra na sajtu „Earlybird Gallery“. Upravo ti stariji komadi, posebno u boji i sa očuvanim detaljima, smatraju se rijetkim i autentičnim primerima jugoslovenskog dizajna koji je pratio svjetske trendove.

Стара здјела
Stara zdjela

Ono što je nekada bilo dio svakodnevice od Vardara do Triglava danas je vrijedan kolekcionarski komad. Zato nije loša ideja da projverite tavan, podrum ili staru vitrinu kod bake. Možda se baš tamo krije predmet koji danas vrijedi mnogo više nego što mislite.

(Alo.rs)

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Tagovi :

SR Jugoslavija

stare stvari

kuća

Kolekcionari

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