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Dva horoskopska znaka će ove nedjelje privući novac i dobre prilike

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 10:49

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Foto: pexels/Ann Bugaichuk

Za neke će ova nedjelja donijeti samo uobičajeni ritam, ali pripadnici dva horoskopska znaka mogu osjetiti da su okolnosti povoljnije nego obično. Astrologija sugeriše da će im se otvoriti mogućnosti za finansijski napredak, uspješne poslove ili korisna poznanstva koja bi mogla doneti korist na duži rok.

Naravno, uspjeh će i dalje najviše zavisiti od sopstvenih odluka i napora.

Bik

Ova nedjelja bi mogla donijeti veću finansijsku sigurnost ili priliku za dodatni prihod za Bika. Moguće je da će dobiti ponudu koju nisu očekivali, uspješno završiti pregovore ili naplatiti posao koji dugo čekaju. Biće dobri u procjeni rizika, pa će lakše prepoznati prilike koje vrijedi iskoristiti.

Pored novca, ovaj povoljan period bi im mogao donijeti i korisne poslovne kontakte. Ako razmišljaju o pokretanju novog projekta ili traženju boljeg posla, sada bi mogli naići na ljude koji im mogu otvoriti nova vrata.

Strijelac

Strijelac može biti posebno srećan kada su u pitanju nove prilike. Moguće su zanimljive poslovne ponude, uspješni razgovori ili neočekivani finansijski dobici. Njihova spremnost da preuzmu rizike i otvorenost za nova iskustva mogla bi se pokazati kao velika prednost.

Ove nedjelje će im se posebno isplatiti da izađu iz svoje rutine. Svaki novi kontakt, sastanak ili ideja mogli bi se pretvoriti u priliku koja će im donijeti dodatni prihod ili im pomoći da napreduju. Važno je da ne odlažu odluke ako osjete da je pravo vrijeme za akciju.

(indeks)

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