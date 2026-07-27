Logo

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, lako ćete prepoznati manipulatore

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:44

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/Paoko

Neki ljudi vrlo lako nasjednu na tuđe igre, dok drugi gotovo odmah primijete kada neko pokušava manipulisati njima.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi posebno su vješti u prepoznavanju skrivenih motiva, neiskrenosti i emocionalnih manipulacija.

Evo koja se četiri znaka najviše ističu.

1. Škorpija

Škorpije su poznate po snažnoj intuiciji i sposobnosti da "čitaju" ljude.

Rijetko prihvaćaju stvari zdravo za gotovo, a iza svake neobične reakcije ili kontradiktorne priče pokušavaju otkriti pravi razlog.

Мерцедес

Auto-moto

Prodao mercedes pa ga ukrao od novog vlasnika

Upravo zato manipulatore često prepoznaju prije nego što oni uspiju ostvariti svoj cilj.

2. D‌jevica

D‌jevice imaju odlično oko za detalje. Primjećuju sitnice koje drugima promaknu - promjene u ponašanju, nedosljednosti u pričama i govor tijela.

Njihov analitički pristup omogućava im da brzo primijete kada se nečije riječi ne podudaraju sa d‌jelima.

3. Jarac

Jarčevi se oslanjaju na logiku i iskustvo, zbog čega rijetko donose zaključke isključivo na osnovi emocija.

Skeptični su prema ljudima koji previše obećavaju ili pokušavaju ostaviti savršen utisak.

Zbog toga ih je teško prevariti ili navesti na ishitrene odluke.

4. Vodolija

Vodolije pažljivo posmatraju ljude i njihove obrasce ponašanja.

Ne dopuštaju da ih šarm ili lijepe riječi lako impresioniraju, već procjenjuju nečije postupke kroz duži period.

Kada primijete pokušaj manipulacije, najčešće se mirno udalje iz takvog odnosa.

Intuicija kao dobar saveznik

Iako astrologija sugeriše da su ovi znakovi posebno dobri u prepoznavanju manipulatora, važno je imati na umu da iskustvo, emocionalna inteligencija i kritičko razmišljanje igraju jednako važnu ulogu, prenosi Indeks.

Bez obzira na horoskopski znak, zdrave granice i pažljivo posmatranje tuđih postupaka najbolja su zaštita od manipulacije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

Horoskop 2026

astrologija

Astrolozi

zvijezde

Komentari (0)

Više iz rubrike

Страх је основна, универзална и еволутивно старитивна емоција која се јавља као одговор на стварну или претпостављену опасност, пријетњу или ризик по опстанак, безбједност и интегритет појединца.

Zanimljivosti

Strah od sira, žute boje, brade: Ovo su najčudnije, ali vrlo realne fobije

5 h

0
Овај знак чека велико унапријеђење на послу

Zanimljivosti

Ovaj znak čeka veliko unaprijeđenje na poslu

20 h

1
Олимп је највиша планина у Грчкој и једна од најпознатијих планина на свијету, највише захваљујући старогрчкој митологији.

Zanimljivosti

Olimp uvršten na Listu svjetske baštine

1 d

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Sedmični horoskop: Jedan znak dobija veliku poslovnu priliku, drugi novu ljubav

1 d

0

  • Najnovije

18

20

Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

18

10

Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

18

04

Minić ponudio pomoć Vlade ambasadoru Francuske u BiH

18

04

Banjalučani pokrenuli onlajn peticiju: Traže povrat novca za vodovodne priključke

17

55

Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima