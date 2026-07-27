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Izvučena tijela svih planinara iz BiH koji su poginuli tokom uspona na Elbrus

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ATV redakcija
27.07.2026 17:20

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Artem Korolev

Okončana je akcija izvlačenja pet stradalih planinara iz Zenice na planini Elbrus. Ruski spasioci evakuisali su tijela preostalo troje bh. državljana koji su poginuli tokom uspona.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti.

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Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova bh. ekspedicije, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Vrijeme usporilo akciju spasavanja

Ranije tokom dana ruska agencija TASS objavila je da su tijela preostalo troje planinara pronađena i spremna za spuštanje.

Vođa visokogorskog spasilačkog tima Elbrus Abdulah Gulijev rekao je da je lokacija tijela bila poznata, ali da je njihovo izvlačenje bilo moguće tek nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Petoro planinara iz Zenice izgubilo život

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.

Елбрус планина

BiH

Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje bilo članovi Planinarskog društva „Vedro“.

Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema navodima ruskih medija, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara, nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika.

Zbog tragedije ruske vlasti pokrenule su krivični postupak radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

Елбрус планина

Svijet

Rusija razmatra stroža pravila za planinare nakon tragedije na Elbrusu

S obzirom na to da ruske službe u ovom izvještaju spominju tri tijela stranih državljana, još uvijek se čeka zvanična potvrda nadležnih institucija i konačna identifikacija svih stradalih iz Bosne i Hercegovine.

(Avaz)

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Alpinisti iz BiH

tragedija

Rusija

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