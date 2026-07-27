Maja pronađena u krvi: Isplivali detalji ubistva i samoubistva kod Bora

Više javno tužilaštvo u Zaječaru oglasilo se povodom slučaja ubistva i samoubistva u selu Gornjane kod Bora, gdje su pronađena tijela Vladimira S. (29) i Maje P. (31).

Kako navode iz tužilaštva, tijelo žene pronađeno je u predsoblju Vladimirove kuće kako leži na leđima u lokvi krvi ispod glave i ramena. Ljekar je na licu mjesta konstatovao da ima dvije ubodne rane.

U dvorištu porodične kuće je, navode, pronađeno obješeno tijelo Vladimira S.

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Javni tužilac naložio je obdukciju oba tijela kako bi bio utvrđen uzrok smrti.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru navode da je uviđaj obavljen juče, a da će okolnosti ovog slučaja biti utvrđene tokom daljeg toka postupka, prenosi Telegraf.rs.