Kovačević: Za Srpsku važno da je budžet BiH u suštini smanjen, a da su povećane samo plate zaposlenih

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je SNSD-u stalo do toga da najveći dio ovogodišnjeg budžeta institucija BiH ide za uvećanje plata zaposlenih u zajedničkim institucijama BiH.

Kovačević je rekao da izdvajanja Republike Srpske za ovaj budžet institucija BiH, u četiri godine ovog mandata, nisu porasla ni za jednu jedinu KM.

"Nama je stalo do svakog čovjeka koji radi u ovim institucijama. Voljeli bismo da su plate i veće i da je životni standard ukupno veći, ali ovo je ono za šta je trenutno bilo moguće da se napravi finansijski okvir", rekao je Kovačević novinarima poslije sjednice Doma naroda na kojoj je usvojen budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

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Kovačević je rekao da su SNSD-ovi delegati danas, kao predstavnici većinske volje naroda Republike Srpske i srpskog naroda, dali svoj doprinos da se budžet usvoji.

On je naveo da je najbitnije iz perspektive Republike Srpske da budžet nije uvećan.

"Ono na čemu smo insistirali uvijek jeste da smo svaki put dozvolili i dali svoju podršku da budžet bude uvećan jedino ukoliko se radi o povećanju plata. Iz tog razloga, rekao je to i ministar /Srđan/ Amidžić, ponoviću još jednom - budžet je ukupno, u odnosu na budžet za prošlu godinu, povećan za 10 miliona KM, a stavka za plate zaposlenih je rasla za skoro 130 miliona KM. To znači da je budžet u suštini, ako izuzmemo plate, umanjen", pojasnio je Kovačević.

Kovačević je rekao da SNSD ne bi glasao za budžet da su u njega bila uvrštena sredstva za RTV BiH i takozvane institucije kulture BiH.

"Zahvalan sam ministru finansija i trezora /Srđanu/ Amidžiću što je istrajao, bio profesionalan, insistirao dosljedno na tome da mora da se poštuje Ustav, da mora da se poštuje ustavni okvir, ustavna struktura, i da moraju da se poštuju zakoni u BiH", rekao je Kovačević i dodao da je usvojen budžet koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora i ministar Amidžić.

Kovačević je poručio da se pitala Republika Srpska, budžet bi bio usvojen u decembru prošle godine.

"Svi zaposleni u institucijama BiH su mogli dočekati i Božić, i Vaskrs, i Bajram, i sve ostale praznike sa većim platama. Nažalost, neko je vodio političku igru i pravio političku igranku od njihovih plata, od njihovih života i njihovih sudbina. To svakako nismo bili mi", rekao je Kovačević.

Na navode delegata opozicije iz Republike Srpske da je u usvojenom budžetu povećan iznos za neke institucije, Kovačević je odgovorio da je to zbog uvećanja plata zaposlenim u tim institucijama.

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"Ako nas pitate šta mi mislimo o tim institucijama, mislimo isto što smo uvijek. To su neustavne institucije, ne treba da postoje. Kada god budemo u prilici, kada budemo imali opoziciju koja će stati u jednu liniju, u jednu kolonu sa predstavnicima većinske volje u Republici Srpskoj, mi ćemo taj posao da završavamo", istakao je Kovačević.

On je naglasio da se broj zaposlenih u institucijama BiH smanjuje, a ne povećava, kako su tvrdili pojedini delegati.

"Ono što je isto tako za nas i te kako ključno, kada govorimo o Republici Srpskoj, to je da Republika Srpska nije dala nijednu marku više za budžet institucija BiH", naglasio je Kovačević.

On nije htio da odgovara na pitanja novinara koji je psovao poslanicima u Predstavničkom domu Sanji Vulić i Miloradu Kojiću.

(SRNA)