Špirić: BiH ne dobija ništa zbog neozbiljnosti političkog Sarajeva

SNSD nije spreman da bude publika u predizbornoj kampanji koju vode Klub Bošnjaka i opozicija iz Republike Srpske, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

Špirić je rekao da je to kazna za BiH jer zbog neozbiljnosti političkog Sarajeva BiH ne dobija ništa.

"Uvijek, kada je u pitanju sve ili ništa, neozbiljnošću političara iz političkog Sarajeva, BiH dobije ništa", upozorio je Špirić.

Špirić je rekao da većina zakonskih prijedloga koji su danas predlagani za dopunu dnevnog reda redovne sjednice nisu opremljeni validnim mišljenjima resornih ministarstava, ni Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao ni stavom institucija Republike Srpske.

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"Klub Bošnjaka i opozicija iz Republike Srpske izašla sa prijedlozima 11 tačaka za dopunu dnevnog reda, od čega je osam sistemskih zakona", rekao je Špirić.

Špirić je istakao da je namjera bila da se danas završiti dogovoreni posao.

"Mi smo danas došli da radimo u skladu sa dnevnim redom za koji je postignuta saglasnost u Kolegijumu Doma naroda. To su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu, izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku, kao i ratifikacija dva međunarodna sporazuma", pojasnio je Špirić.

(Srna)