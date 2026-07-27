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Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:44

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Šelaйkin

U FBiH sutra je Dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji, odlučila je federalna Vlada na telefonskoj sjednici.

Programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima biće odgođeni, a medijske kuće na teritoriji FBiH dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje Danu žalosti.

Pet zeničkih planinara izgubilo je život u subotu, 25. jula, zbog ekstremnih vremenskih neprilika prilikom uspona na vrh Elbrusa.

(Srna)

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Dan žalosti

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Alpinisti iz BiH

FBiH

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

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