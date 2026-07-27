Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

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U FBiH sutra je Dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji, odlučila je federalna Vlada na telefonskoj sjednici.

Programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima biće odgođeni, a medijske kuće na teritoriji FBiH dužne su uskladiti i prilagoditi programske sadržaje Danu žalosti. Pet zeničkih planinara izgubilo je život u subotu, 25. jula, zbog ekstremnih vremenskih neprilika prilikom uspona na vrh Elbrusa. (Srna)

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