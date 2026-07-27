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Rusija razmatra stroža pravila za planinare nakon tragedije na Elbrusu

27.07.2026 16:16

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/ Эlen Proйs

Inicijative za pooštravanje pravila za planinarenje i veća ovlaštenja vodiča i instruktora, pokrenute su u Rusiji, nakon pogibije pet planinara iz Zenici na planini Elbrus.

Razvojni institut Kavkaz upozorio je da se tragedije na ovoj planini ponavljaju zbog potcjenjivanja opasnosti, loše procjene vremenskih uslova i nedovoljne pripreme planinara. Ističu da dosadašnje informativne kampanje nisu dovoljne i da su potrebne strože mjere za kontrolu uspona.

Jedan od prijedloga je da planinski vodiči dobiju pravo da prekinu ture i vrate grupe u slučaju pogoršanja vremenskih uslova, bez straha od finansijskih posljedica. Turistički operateri navode da se vodiči često suočavaju s pritiskom turista koji insistiraju na nastavku uspona jer su platili aranžman.

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Predloženo je i formiranje liste opasnih ruta na kojima bi vodiči imali jasna zakonska ovlaštenja da obustave uspon radi sigurnosti.

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice – Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam – poginulo je 25. jula tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, preživjeli su tragediju. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

(Avaz)

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Tagovi :

Rusija

Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Alpinisti iz BiH

tragedija

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