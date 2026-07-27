Lopovu ispao papir s imenom i brojem telefona: Isplivali detalji hapšenja

Karabinijeri u italijanskom mestu Botričelo, u blizini Katancara, otkrili su i uhapsili počinioca dvije krađe, pronašavši papir sa punim imenom i brojem telefona koji je nesmotrenom lopovu ispao iz džepa.

Nadležni su zahvaljujući tome došli do tridesetpetogodišnjaka iz mjesta Izola di Kapo Ricuto, koji je od ranije poznat zakonu.

Kretanje u centru mjesta

Policija je rekonstruisala kretanje ovog muškarca tokom njegovih upada u centar Botričela, prenose lokalni mediji.

U prvom slučaju, pljačkaš je ušao u prodavnicu odjeće i, pod izgovorom da se raspituje za odjelo za mladoženju, odvukao pažnju vlasniku, a zatim je ukrao torbicu jedne mušterije u kojoj se nalazilo oko 200 evra i lične stvari.

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Ubrzo nakon toga, provalio je u obližnju mesaru tako što je nasilno otvorio ulazna vrata i, kako se sumnja, ukrao 30 evra u gotovini iz kase.

Pronađeni telefon i droga

Ključni početni trag pronađen je u radnji pored butika odeće, a radilo se o papiriću sa punim imenom i brojem telefona koji je lopovu ispao iz džepa tokom bjekstva sa mjesta prve krađe, što je potvrđeno pregledom snimaka sa nadzornih kamera.

Što se tiče krađe 30 evra iz mesare, policajci su na stolu ispred objekta pronašli pametni telefon i manju količinu hašiša. Upoređivanjem snimaka sa različitih sistema nadzora potvrđeno je da je osoba sa snimaka zapravo počinilac obje krađe.

Analiza pronađenog telefona omogućila je konačnu identifikaciju pljačkaša, koji je prijavljen Tužilaštvu u Katancaru zbog krivičnog djela krađe, prenosi Telegraf.rs.