Usvojen budžet od 1,58 milijardi KM sa sedam mjeseci kašnjenja

BiH je dobila budžet. Usvojen je nakon tročasovne rasprave delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Izbori sve bliže, pa se najmanje diskutovalo o samom budžetu, a u fokusu sve drugo, od toga ko radi za interese Republike Srpske, ko protiv, ko je kome „oteo“ člana Predsjedništva, a ko kome ministra u Savjetu ministara BiH, ko je „vezao“ zastave u Predsjedništvu.

Najviše su radili tasteri za repliku i krive navode. A, kada se sjete ili kada ih predsjedavajući Dragan Čović opomene da je na dnevnom redu budžet, delegatima ne nedostaje primjedbi ni na ovaj dokument. Nekima od njih najviše je zasmetalo to što je u hitnoj proceduri, pa nisu imali priliku da ulažu amandmane.

"Najveći dio budžeta se troši na plate zaposlenih, na kapitalne projekte samo 10 posto budžeta, što znači da je budžet potrošački i bez razvojnih projekata“, rekao je Želimir Nešković, delegat SDS-a u Domu naroda.

Povećanjem budžeta jačaju se institucije BiH, kaže Nešković i za to krivi SNSD-a. Iz ove strane ga podsjećaju da se najveće povećanje, u iznosu od oko 130 miliona maraka odnosi na plate zaposlenih u zajedničkim institucijama.

"Kada ja kažem da podržavamo, isključivo, povećanja koja se odnose na plate zaposlenih, a vi kažete koliko smo u posljednjih osam godina povećali, ja Vam se zahvaljujem na tome što kažete koliki smo doprinos imali kada je u pitanju životni standard zaposlenih. I, borićemo se da se on konstantno povećava. Dakle, još jednom ću ponoviti. Budžet u odnosu na prošli je uvećan za 10 miliona KM, stavka za plate je porasla za 130 miliona“, rekao je Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Domu naroda.

Zasmetalo je i delegatima u Klubu bošnjačkog naroda što je budžet u hitnoj proceduri, iako su u isto vrijeme zamjerili Ministarstvu finansija to što je budžet u parlamentarnoj proceduri tek krajem jula. Smeta im i to što u budžetu nema sredstava za BHRT i sedam institucija kulture.

"Populizam je insistirati, a kasnije odustati da se u budžet uvrsti BHRT i institucije kulture. Sa tim institucijama se ne smije niko poigravati, a poigralo se od strane aktuelne vlasti, posebno predstavnika Trojke“, rekao je delegat SDA Šefik Džaferović.

Jeste populizmom obilježena rasprava o budžetu, slaže se Marina Pendeš sa Džaferovićem, ali mu ukazuje i na to da je „zalaganje“ za BHRT, takođe, populizam.

"Zato što nijednim, koji niste predložili ni u prošlom, ni u ovom mandatu niste te institucije prepoznali kao institucije od značaja za BiH“, kaže Marina Pendeš, šef Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Srđan Amidžić, napominje da je riječ o institucijama koje nisu budžetski korisnici. Istakao je i da budžet kasni, jer su sjednice Fiskalnog savjeta BiH blokirane od strane članova iz FBiH.