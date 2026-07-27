Amidžić: Budžet odraz zakona koji su ranije doneseni u Parlamentu

Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas u Sarajevu da je Prijedlog ovogodišnjeg budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u Parlamentarnoj skupštini BiH.
Amidžić je rekao da je 125 miliona KM povećanje koje se odnosi na primanja zaposlenih u institucijama.
- To je zadato Ministarstvu finansija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa - naglasio je Amidžić i dodao da je 1,16 milijardi KM u budžetu planirano za primanja zaposlenih.
Govoreći o kritikama na kašnjenje u budžetskoj proceduri, Amidžić je istakao da Ministarstvo finansija i trezora nije moglo da utiče na to jer je Globalni fiskalni okvir usvojen tek u aprilu, zbog nedolaska članova iz Federacije BiH /FBiH/ na sjednice Fiskalnog savjeta, prenosi Srna.
- Već polovinom maja Savjet ministara je uradio svoj dio posla, a dva mjeseca je budžet stajao u Predsjedništvu i nakon dva mjeseca isti dokument je, bez korekcija, pušten u proceduru po hitnom postupku. Da to nije urađeno vjerovatno ove godine ne bismo imali budžet - rekao je Amidžić i dodao da su suština budžeta ljudi.
On je naveo da su u budžetu obezbijeđena sredstva za retroaktivnu isplatu davanja radnicima u institucijama na nivou BiH, te da su u budžetu planirana sredstva za povećanje regresa, toplog obroka i troškova prevoza zaposlenih u zajedničkim institucijama.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH raspravlja danas o Prijedlogu budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.
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