Amidžić: Budžet odraz zakona koji su ranije doneseni u Parlamentu

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas u Sarajevu da je Prijedlog ovogodišnjeg budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Amidžić je rekao da je 125 miliona KM povećanje koje se odnosi na primanja zaposlenih u institucijama.

- To je zadato Ministarstvu finansija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa - naglasio je Amidžić i dodao da je 1,16 milijardi KM u budžetu planirano za primanja zaposlenih.

Govoreći o kritikama na kašnjenje u budžetskoj proceduri, Amidžić je istakao da Ministarstvo finansija i trezora nije moglo da utiče na to jer je Globalni fiskalni okvir usvojen tek u aprilu, zbog nedolaska članova iz Federacije BiH /FBiH/ na sjednice Fiskalnog savjeta, prenosi Srna.

- Već polovinom maja Savjet ministara je uradio svoj dio posla, a dva mjeseca je budžet stajao u Predsjedništvu i nakon dva mjeseca isti dokument je, bez korekcija, pušten u proceduru po hitnom postupku. Da to nije urađeno vjerovatno ove godine ne bismo imali budžet - rekao je Amidžić i dodao da su suština budžeta ljudi.

On je naveo da su u budžetu obezbijeđena sredstva za retroaktivnu isplatu davanja radnicima u institucijama na nivou BiH, te da su u budžetu planirana sredstva za povećanje regresa, toplog obroka i troškova prevoza zaposlenih u zajedničkim institucijama.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH raspravlja danas o Prijedlogu budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.