Nagrada "Zlatni platan" glumcima Radivoju Bukviću i Zlatanu Vidoviću

U Trebinju će sutra biti otvoren 14. Festival mediteranskog i evropskog filma, a dobitnici ovogodišnje nagrade "Zlatni platan" za izuzetan doprinos evro-mediteranskom filmu su glumci Radivoje Bukvić i Zlatan Vidović, rečeno je danas na konferenciji za novinare.

Umjetnički direktor Festivala Predrag Milojević rekao je da će tokom ove manifestacije, koja se održava pod sloganom "Vrata ostaju otvorena", biti prikazano tridesetak filmova.

"Kao i uvijek trudili smo se da nagradu dodijelimo eminentnim glumcima koji su obilježili ne samo kinematografiju zemlje iz koje potiču već su ostavili ozbiljan trag i u drugim kinematografijama", rekao je Milojević.

Načelnik trebinjskog Odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić rekla je da Gradska uprava i ove godine podržava Festival, koji iz godine u godinu raste po kvalitetu, te navela da će, kao i svake godine, biti prikazane projekcije mladih autora iz Trebinja – Ive Pešikan i Iva Karadžića Neveša.

Skočajićeva je istakla da je nivo Festivala izuzetan, te izrazila nadu da će sljedeće godine biti otvoren u obnovljenom ljetnjem kinu, prenosi Srna.

Otvaranje Festivala planirano je sutra u 20.30 časova na platou između Trga Travunije i restorana "Ras", kada će biti upriličena dodjela nagrade "Zlatni platan" glumcu Radivoju Bukviću, dok će glumcu Zlatanu Vidoviću nagrada biti uručena tokom ceremonije zatvaranja Festivala u nedjelju, 2. avgusta, u 20.30 časova na Ljetnoj sceni Doma mladih.

Tokom Festivala biće prikazani filmovi iz arhive "Zastava filma", kao i film "Hajduk u Beogradu" režisera Milana Todorovića, te svjetska premijera filma "Lovina", režisera Darka Kokića.

Projekcije filmova biće prikazane na ljetnoj sceni Doma mladih u Trebinju, dvorištu Muzeja Hercegovine, terasi hotela "Leotar", u Kulturnom centru i Narodnoj biblioteci, a u okviru pratećeg programa Festivala u Narodnoj biblioteci Trebinje biće priređene promocije knjiga.