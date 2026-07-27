Novorođenče helikopterom prevezeno iz mostarske bolnice u Institut u Beogradu

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno izvršili vazdušni medicinski transport novorođenčeta iz Univerzitetske kliničke bolnice Mostar na Institut za majku i dete u Beogradu.

"Beba, rođena prije dva dana u Trebinju, nakon prvobitnog zbrinjavanja prebačena je u Mostar, odakle je danas, zbog potrebe za nastavkom specijalističkog liječenja transportovana u Beograd", objavio je MUP Republike Srpske.

Iz MUP-a su naveli da su, na zahtjev nadležnih zdravstvenih ustanova, angažovani posada i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji su uspješno realizovali hitan medicinski transport, obezbjeđujući da novorođenče u najkraćem roku stigne u zdravstvenu ustanovu u kojoj će mu biti pružena neophodna medicinska njega, prenosi Srna.