Novorođenče helikopterom prevezeno iz mostarske bolnice u Institut u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas su uspješno izvršili vazdušni medicinski transport novorođenčeta iz Univerzitetske kliničke bolnice Mostar na Institut za majku i dete u Beogradu.
"Beba, rođena prije dva dana u Trebinju, nakon prvobitnog zbrinjavanja prebačena je u Mostar, odakle je danas, zbog potrebe za nastavkom specijalističkog liječenja transportovana u Beograd", objavio je MUP Republike Srpske.
Iz MUP-a su naveli da su, na zahtjev nadležnih zdravstvenih ustanova, angažovani posada i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji su uspješno realizovali hitan medicinski transport, obezbjeđujući da novorođenče u najkraćem roku stigne u zdravstvenu ustanovu u kojoj će mu biti pružena neophodna medicinska njega, prenosi Srna.
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