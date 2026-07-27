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Policijski službenici PU Gradiška u akciji dobrovoljnog darivanja krvi

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 13:25

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Полицијски службеници ПУ Градишка у акцији добровољног даривања крви

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška, 28. i 29.07.2026. godine, u skladu sa potrebama Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske darivati će krv.

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška - Odjeljenju za transfuziju krvi Gradiška, policijski službenici PU Gradiška dobrovoljno će darivati krv onima kojima je najpotrebnija, pokazujući na taj način humani aspekt policijske profesije.

Izjava za medije planirana je sutra, 28.07.2026. godine u 08,00 časova u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška.

Pozivaju se predstavnici medija da proprate navedeni događaj, saopšteno je iz PU Gradiška.

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Tagovi :

PU Gradiška

dobrovoljno darivanje krvi

Humanitarna akcija

Zavod za transfuzijsku medicinu

Policija

MUP Republike Srpske

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