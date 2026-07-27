Policijski službenici PU Gradiška u akciji dobrovoljnog darivanja krvi

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška, 28. i 29.07.2026. godine, u skladu sa potrebama Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske darivati će krv.

U Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška - Odjeljenju za transfuziju krvi Gradiška, policijski službenici PU Gradiška dobrovoljno će darivati krv onima kojima je najpotrebnija, pokazujući na taj način humani aspekt policijske profesije.

Izjava za medije planirana je sutra, 28.07.2026. godine u 08,00 časova u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Gradiška.

Pozivaju se predstavnici medija da proprate navedeni događaj, saopšteno je iz PU Gradiška.