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Zaharova: Najmanje 86 ruskih civila ubijeno od 15. do 24. jula

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ATV redakcija
27.07.2026 14:17

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Najmanje 86 ruskih civila, uključujući šestoro djece, ubijeno je u ukrajinskim napadima u periodu od 15. do 24. jula, saopštila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je novinarima rekla da je 409 ljudi ranjeno u istom periodu, uključujući 12 djece.

Prema njenim riječima, Zapad snažno podržava ukrajinske napade na djecu, uključujući slanjem oružja Kijevu.

Zaharova je istakla da će Rusija pokušati da osigura da budu kažnjeni svi oni koji su odgovorni za stradanje djece zbog postupaka režima u Kijevu, prenosi Srna

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Marija Zaharova

ubijeni civili

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