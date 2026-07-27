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Najmanje 86 ruskih civila, uključujući šestoro djece, ubijeno je u ukrajinskim napadima u periodu od 15. do 24. jula, saopštila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je novinarima rekla da je 409 ljudi ranjeno u istom periodu, uključujući 12 djece. Prema njenim riječima, Zapad snažno podržava ukrajinske napade na djecu, uključujući slanjem oružja Kijevu. Zaharova je istakla da će Rusija pokušati da osigura da budu kažnjeni svi oni koji su odgovorni za stradanje djece zbog postupaka režima u Kijevu, prenosi Srna

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