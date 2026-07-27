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Aco Pejović o traumi iz d‌jetinjstva: Mislio sam da je gotovo

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 15:08

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Пјевач Ацо Пејовић
Foto: Youtube/ K1 Televizija

Srpski pjevač Aco Pejović u razgovoru sa novinarima pred nastup u Budvi otkrio je brojne zanimljive detalje iz privatnog života, a prisjetio se i jednog događaja iz d‌jetinjstva koji mu je ostao zauvijek u sjećanju.

Pjevač je ispričao da je kao d‌ječak doživio veoma neprijatnu situaciju tokom kupanja u rijeci.

"Jednom sam imao situaciju Limu davnih godina kada sam bio klinac. Grč me je uhvatio, tamo kod Brodareva imaju kupališta i virovi. Volio sam tamo kod moje tetke da odem. Mislio sam tada da je gotovo, ružno iskustvo", otkrio je pjevač, prenosi Grand.

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Potom je spomenuo na ajkule, pa otkrio da li bi se usudio da zapliva sa njima.

"Ne plašim se ajkula, ali nisam razmišljao da li bih plivao sa njima, sa bijelim ajkulama sigurno ne", kazao je on.

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Tagovi :

Aco Pejović

Pjevač

djetinjstvo

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