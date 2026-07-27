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Macut: Republika Srpska je konstanta, sa njom se radi puno dobrih projekata

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ATV redakcija
27.07.2026 15:57

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Београд, 6. маја 2026.-У Београду је данас отворен 18. Европски конгрес контрацепције и репродуктивног здравља, који је окупио више од 500 учесника и трајаће до суботе, а премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је овај конгрес прилика да се унапреди знање лекара из више области и укаже на важност очувања репродуктивног здравља жене и млађе популације.Мацут је рекао да је ово један од највећих догађаја у области здравства у области репродуктивне медицине у нашој земљи.
Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Republika Srpska je za Vladu Srbije konstanta i sa njom se radi puno dobrih projekata, rekao je premijer Srbije Đuro Macut.

Naveo da je jedan od novih projekata sa Republikom Srpskom saobraćajno povezivanje, revitalizacija stare uskotračne pruge, koja treba da ima višestruki značaj i vezaće se na pravac od Beograda do Bara.

Pomenuo je i projekte revitalizacije mostova, kao i otvaranje naučnog, obrazovnog i naučno-istraživačkog prostora sa akademskom zajednicom u Republici Srpskoj, koja će sigurno postati jedna od naučnih zona.

On je podsjetio da je Republika Srpska u specijalnim paralelnim odnosima sa Srbijom, da Srbija pomaže Srbima iz regiona, stipendistima da nastave školovanje u Srbiji, te se nada da će regionalna saradnja biti podignuta na viši nivo, prenosi Srna.

Срђан Амиџић

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Đuro Macut

Srbija

Republika Srpska

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