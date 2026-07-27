Macut: Republika Srpska je konstanta, sa njom se radi puno dobrih projekata

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska je za Vladu Srbije konstanta i sa njom se radi puno dobrih projekata, rekao je premijer Srbije Đuro Macut.
Naveo da je jedan od novih projekata sa Republikom Srpskom saobraćajno povezivanje, revitalizacija stare uskotračne pruge, koja treba da ima višestruki značaj i vezaće se na pravac od Beograda do Bara.
Pomenuo je i projekte revitalizacije mostova, kao i otvaranje naučnog, obrazovnog i naučno-istraživačkog prostora sa akademskom zajednicom u Republici Srpskoj, koja će sigurno postati jedna od naučnih zona.
On je podsjetio da je Republika Srpska u specijalnim paralelnim odnosima sa Srbijom, da Srbija pomaže Srbima iz regiona, stipendistima da nastave školovanje u Srbiji, te se nada da će regionalna saradnja biti podignuta na viši nivo, prenosi Srna.
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