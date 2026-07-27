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Detalji tragedije kod Bora: Brat na telefonu gledao kako Vladimir ubija Maju, očevi zatekli tijela

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ATV redakcija
27.07.2026 09:53

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Детаљи трагедије код Бора: Брат на телефону гледао како Владимир убија Мају, очеви затекли тијела
Foto: Printskrin/Jutjub

Vladimir S. (29) ubio je juče u selu Gornjanu kod Bora svoju nevjenčanu suprugu Maju P. (31), nakon čega je presudio i sebi u porodičnom domaćinstvu!

Tijela stradalih prevezena su na obdukciju koja će utvrditi tačno vrijeme i uzrok smrti, dok istražitelji i dalje sklapaju kockice ovog nezapamćenog zločina.

Zločin koji se odigrao u popodnevnim časovima ostavio je bez riječi mještane i policijske službenike koji su izašli na uviđaj, a detalji koji isplivavaju na površinu lede krv u žilama

Maja uspjela da pozove rođaka prije smrti

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje,nesrećna Maja P. je u jednom trenutku, dok je trajala drama, uspjela da pozove člana svoje porodice. Uspaničenim i uplašenim glasom rekla mu je da je nevjenčani suprug brutalno tuče.

Članovi obje porodice su sekunde mjerili minutima i odmah odjurili ka kući Vladimira S. Međutim, kada su stigli, već je bilo prekasno.

Brat na poslu gledao ubistvo UŽIVO preko kamere!

Ono što je posebno šokiralo i zbunilo istražitelje jesu detalji o samom trenutku tragedije. U vrijeme kada se zločin odigravao, otac i brat osumnjičenog V.S. nisu bili kod kuće - otac je otišao u Bor da kupi naftu, dok je brat radio u drugačijoj smjeni.

Маја П.

Srbija

Vladimir ubio nevjenčanu suprugu Maju, pa presudio sebi

Budući da je kuća bila obezbjeđena video-nadzorom, brat osumnjičenog je tokom radnog vremena sasvim slučajno otvorio aplikaciju na mobilnom telefonu i uživo na ekranu svjedočio jezivom prizoru: gledao je kako njegov brat V.S. u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija M.P.

Dvorište i kuća natopljeni krvlju

Kada su zabrinuti rođaci i policijske patrole stigle na lice mjesta, zatekli su stravične scene. Cijelo dvorište i unutrašnjost kuće bili su doslovno natopljeni krvlju. Komšije koje su se okupile navele su da u prvom trenutku niko nije smio ni da priđe imanju od količine krvi koja se vidjela već sa kapije.

Tijelo nesrećne Maje P. pronađeno je u predsoblju kuće bez znakova života. Policija je odmah blokirala područje i započela detaljnu pretragu domaćinstva, nakon čega su na tavanu štale pronašli tijelo Vladimira S. koji se objesio.

"Kako ću njenim roditeljima na oči?"

Nakon tragedije, porodičnim imanjem u Gornjanu prolamali su se neutješni krici, plač i zapomaganje oca osumnjičenog mladića. Prema riječima komšija, nesrećni čovjek je vrištao i iznova ponavljao samo jednu rečenicu:

"Kako ću njenim roditeljima na oči?!"

"Zla kob i ukleto imanje": Porodicu prije dve godine zadesila velika tuga

Mještani Gornjana ističu da je riječ o porodici koju je prije dvije godine zadesila velika tragedija kada je Vladimirova majka preminula nakon teške borbe sa karcinomom. Otac je nedavno počeo dodatno da gradi i stvara kako bi sinovima ostavio obezbjeđenu budućnost, ali se samo nekoliko dana prije tragedije u selu navodno požalio prijateljima sa jezivim slutnjama.

Алдина Јахић

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- Rekao je da ozbiljno razmišlja da sve ostavi i pobjegne sa sinovima jer vjeruje da je imanje ukleto pošto se svi iz kuće gase i umiru... Nismo vjerovali da će ga snaći ovako nešto - navode šokirane komšije.

Jedna komšinica se prisjetila i da je nedavno u šali pitala Vladimira za djevojke i ženidbu, na šta joj je on kratko i zagonetno odgovorio: "Ma ima ih, djevojke ko djevojke".

Istraga povodom ovog nezapamćenog zločina je u toku.

(telegraf)

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Samoubistvo

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