U Srbiji se pojavila nova bolest životinja: "Eutanazija jedini lijek"

U Srbiji se pojavila nova bolest životinja - boginje ovaca i koza, saopštio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić koja je, kako je rekao, najvjerovatnije došla sa prostora AP Kosova i Metohije švercerskim kanalima.

Kako je rekao, prva dojava je bila u Nosoljinu u opštini Raška.

"Nažalost, jedini lijek je eutanazija i eutanazirano je 67 ovaca i 60 jagnjadi", rekao je Glamočić za Tanjug.

Ministar poljoprivrede je naveo da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima, koja su sada na osmatranju.

"Ne bi trebalo da prave veće ekonomske štete, prošle godine smo imali jedan takav slučaj i uspeli smo to da riješimo za dva mjeseca", rekao je Glamočić.

On je naveo da je bolest boginja ovaca i koza najvjerovatnije došla iz Albanije i Sjeverne Makedonije, švercerskim kanalima preko teritorije AP Kosova i Metohije.