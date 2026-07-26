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U Srbiji se pojavila nova bolest životinja: "Eutanazija jedini lijek"

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ATV redakcija
26.07.2026 13:14

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овце стадо животиње
Foto: Pexel/ Mustafa Akın

U Srbiji se pojavila nova bolest životinja - boginje ovaca i koza, saopštio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić koja je, kako je rekao, najvjerovatnije došla sa prostora AP Kosova i Metohije švercerskim kanalima.

Kako je rekao, prva dojava je bila u Nosoljinu u opštini Raška.

"Nažalost, jedini lijek je eutanazija i eutanazirano je 67 ovaca i 60 jagnjadi", rekao je Glamočić za Tanjug.

Ministar poljoprivrede je naveo da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima, koja su sada na osmatranju.

"Ne bi trebalo da prave veće ekonomske štete, prošle godine smo imali jedan takav slučaj i uspeli smo to da riješimo za dva mjeseca", rekao je Glamočić.

On je naveo da je bolest boginja ovaca i koza najvjerovatnije došla iz Albanije i Sjeverne Makedonije, švercerskim kanalima preko teritorije AP Kosova i Metohije.

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eutanazija

Ovce

koze

Srbija

Kosovo i Metohija

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