Pakleni let Rajanera: Karović traži milionsku odštetu, tužba stiže na više adresa

Naš stručnjak je pregledao avion i mislimo da znamo kako je došlo do incidenta u kojem je, usljed dekompresije kabine, putnik izvučen iz letjelice, kaže za RTS advokat Vasilis Cijaras. Vjerujemo da, pored "Rajanera", postoji odgovornost i "Boinga" ili "Dženeral elektrika" – ukoliko istraga to potvrdi, tužićemo i njih, ističe Cijaras. Tvrdi da "Rajaner" iznosi neistine o incidentu, kao i da nisu pružili nikakvu pomoć i podršku Karoviću.

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na tijelu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi. Dvije nedjelje nakon incidenta na letu "Rajanera" na liniji Solun – Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali prije svega traži odgovor na pitanje – ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svjedoka, oko dva minuta virio iz aviona "Boing 737".

"U ovom trenutku istražni organi sprovode istragu. Očekujemo da ćemo za otprilike 30 dana dobiti odgovor o tome šta se dogodilo i ko je odgovoran", rekao je Karovićev advokat Vasilis Cijaras i dodao da je u Solunu već pokrenuta krivična istraga.

Advokat ističe i da su odmah poslije incidenta angažovali tehničkog stručnjaka, koji je, zajedno sa vještacima koje su odredili nadležni organi, pregledao avion, fotografisao oštećenja i prikupio dokumentaciju.

"Na osnovu toga imamo radnu hipotezu. Nisam tehničko lice, ali prema mom viđenju situacije, fragment iz motora probio je oplatu motora, zatim udario u prozor koji se razbio i izazvao dekompresiju putničke kabine", rekao je Cijaras, napomenuvši da je to za sada samo hipoteza i da se čekaju zvanični izvještaji.

Sličnost sa incidentom iz 2018.

Cijaras kaže i da postoje sličnosti između ovog događaja i incidenta koji se 2018. godine dogodio na letu američke kompanije "Sautvest erlajns", kada je 43-godišnja žena poginula, a više osoba povrijeđeno.

"Tada je fragment iz motora probio oplatu i udario u trup aviona, što je dovelo do dekompresije. Na osnovu dokaza kojima raspolažemo, smatramo da bi isti scenario mogao biti i ovdje, ali to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ne dobijemo izvještaje NTSB-a i drugih agencija", naveo je advokat.

Tužba bi mogla da stigne na više adresa

Od zvaničnog izvještaja zavisi i to koga će tužiti, kao i koliku odštetu će tražiti.

"Postoji više načina da se dođe do odštete. Na primjer, mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik', koji je, koliko ja znam, zajedno sa CFM-om, proizvođač motora… Trenutno smo u ranoj fazi postupka, tako da pitanje odštete u ovom trenutku nije glavno. Ali sigurno je da ćemo tražiti značajnu odštetu od svih koji budu odgovorni – 'Rajanera', 'Boinga' i drugih. Naravno, pod uslovom da se utvrdi njihova odgovornost, a mi smatramo da je vrlo vjerovatno da ona postoji", ističe Cijaras.

Zaključci iz istrage ili krizni pi-ar

Prije nekoliko dana u medijima su se pojavile i navodne informacije iz istrage.

Naime, vlasnik i generalni direktor "Rajanera" Majkl O'Liri izjavio je da preliminarna istraga ukazuje na to da "izgleda da je došlo do oštećenja motora usljed stranog predmeta prilikom polijetanja iz Soluna". Međutim, prenosi Bi-Bi-Si, naveo je i da se to još ne može sa sigurnošću potvrditi.

O'Liri je rekao i da je motor na 18 godina starom "Boingu 737" bio u potpunosti servisiran i remontovan tokom prethodne dvije godine.

Advokat Ljubiše Karovića naglašava da je O'Liri iznio lični stav, a ne nešto oko čega nužno postoji saglasnost istražnih organa. Naglašava i da je američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) kritikovao javno iznošenje podataka o istrazi koja još traje.

"Ako pogledate snimke koji su objavljeni u svim medijima, vidi se da je to bio neki tvrd, metalni predmet, jer je oštećeno mnogo lopatica, a jedna lopatica čak nedostaje na turboventilatoru motora", kaže Cijaras.

Pretpostavka je, objašnjava, da se nešto unutar samog motora ili otkačilo ili slomilo, a da su zatim ti dijelovi, odnosno fragmenti, izazvali dalje lomljenje i stvaranje još većeg broja fragmenata.

Šta kaže "Rajaner", a šta svjedoci

Tvrdnje "Rajanera" o mogućem uzroku incidenta nisu jedino što Karović i njegov advokat osporavaju. Nije istinita, kažu, tvrdnja vlasnika te avio-kompanije da niko od putnika nije bio izvučen iz aviona i da je takva tvrdnja "besmislena".

Cijaras kaže da svjedoci govore suprotno.

"Putnica koja je sjedila pored Karovića potvrdiće da ga je, zajedno sa još jednim putnikom, Albancem, vratila u avion nakon što je usljed dekompresije bio djelimično izvučen napolje", rekao je Cijaras.

Karovićeva glava i desna ruka su, kaže, bile izvan aviona oko dva minuta – na visini od oko 15.000 stopa i brzini od oko 560 kilometara na sat.

To, ističe, potvrđuju i njegove povrede – modrice ispod desnog pazuha i povreda glave i ramena.

"Kada je prevezen u bolnicu, njegova supruga je, prije nego što je razgovarala sa bilo kim, izjavila da je bio izvučen iz aviona. To je evidentirano u medicinskoj dokumentaciji", tvrdi Cijaras.

Adekvatna reakcija "Rajanera" VS nikakva pomoć povrijeđenom

Iz avio-kompanije je saopšteno da je njihov tim za brigu o korisnicima u stalnom kontaktu sa porodicom od trenutka incidenta. Advokat Cijaras navodi da je "kompanija poslala nekoliko imejlova i obavila dva-tri poziva sa njegovim sinom, budući da je on taj koji je kupio karte za let".

"Direktnog kontakta sa Karovićem nije bilo, iako je gotovo sedam dana bio u bolnici. Nijednom ga nisu posjetili niti pokušali da ga kontaktiraju. Mogli su da pozovu bolnicu, mogli su da pošalju nekoga da ga obiđe", rekao je Cijaras.

Tvrdi da "Rajaner" nije ponudio ni materijalnu, ni psihološku, niti bilo kakvu drugu podršku njegovom klijentu, kao i da tokom leta nije bilo pomoći kabinskog osoblja – iako je iz kompanije saopšteno da je posada uradila "fenomenalan posao".

"Nijedna stjuardesa nije prišla da ga pita kako se osjeća. Onesvijestio se, tražio je vodu, ali je jedinu vodu dobio od drugih putnika. Koliko mi je rekao, jedina pomoć člana posade pružena mu je tek nakon slijetanja, kada su na aerodromu već čekala kola Hitne pomoći", navodi advokat i dodaje da je pilot svoj posao uradio dobro i po proceduri bezbjedno prizemljio putnike.

"Nije premješten u zadnji dio aviona, do slijetanja sjedio u istom redu"

Osporava i to da je poslije incidenta Karović premješten do supruge, koja je sjedila tri reda iza njega, kako bi se udaljio od slomljenog prozora.

"Moj klijent je sve do slijetanja sjedio na sjedištu koje se nalazi blizu njegovog, u istom redu", tvrdi Karović, pozivajući se na izjave svjedoka i video-snimke.

Napominje i da mu niko od posade nije obezbijedio ljekarsku pomoć u toku leta, već da se jedan oftalmolog javio kada su putnici pitali da li među njima ima ljekara.

Podsjeća da je Karović tokom leta tri puta gubio svijest, a da, nakon nedjelju dana provedenih u bolnici, i dalje nosi kragnu za vrat.

"Ljekari su mu rekli da postoji mogućnost da će biti potrebni dodatni pregledi, pa čak i operativni zahvat", ukazao je Cijaras.

Pored povreda koje je zadobio, ono što je proživio i preživio nanijelo mu je višestruku štetu.

Ljubiša Karović je vlasnik fabrike aluminijuma u Srbiji i godinama je putovao avionom. Sada, kaže, ne može ni da zamisli da ponovo leti.