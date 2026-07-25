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Prva operacija revaskularizacije mozga kod deteta sa Mojamoja sindromom izvedena u Srbiji

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ATV redakcija
25.07.2026 12:11

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Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.
Foto: pexels/Kerim Eveyik

U Univerzitetskoj dječjoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod djeteta oboljelog od Mojamoja sindroma, rijetke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga koja može da dovede do moždanih udara.

Operacija je urađena pod mentorstvom dr Edvarda Smita, direktora Neurovaskularnog centra Dječje bolnice u Bostonu, jednog od vodećih svjetskih centara za liječenje ove bolesti, koji ima najveći broj pacijenata sa Mojamoja sindromom u Sjevernoj Americi, a prema nekim podacima i u svijetu.

Riječ je o veoma složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod djece i takvi zahvati izvode se samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska.

Pedijatrijski neurohirurg dr Bojana Rankov Petrović rekla je da je procedura izvedena tehnikom koja se primjenjuje u toj bolnici, uz isti pristup perioperativnom zbrinjavanju pacijenata.

„Operacija je prvi put rađena u našoj zemlji. Urađena je u saradnji sa kolegama iz Dječije bolnice u Bostonu, sa Harvarda koji su osnovali ovu tehniku, pa smo prepisali i učili od njih i na isti način sproveli perioperativni tretman i operativnu proceduru”, rekla je Rankov Petrović.

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Ona je navela da je operacija protekla bez komplikacija i ocijenila da je najvažnije što su u Tiršovoj stvoreni uslovi za liječenje djece sa ovako kompleksnim oboljenjima.

„Omogućeno je da djeca mogu da se dijagnostikuju i liječe ovde u Srbiji i da ne moraju da odlaze u inostranstvo na liječenje”, rekla je Rankov Petrović i istakla značaj timskog pristupa tokom pripreme i same intervencije.

Posebno je zahvalila timu koji je učestvovao u operaciji. Ona je navela da je najvažniji timski pristup cjelokupnoj perioperativnoj pripremi i opretivnom procesu i istakla učešće neurologa a posebno dr Nikole Ivančevića koji je sa svojim timom davao informacije o stanju djeteta.

Prema njenim riječima, Ivančević i njegov tim su pratili intraoperativni EEG i stanje djeteta tokom procedure.

Pedijatrijski anesteziolog Ivana Petrov ocijenila je da je riječ o velikom poduhvatu i navela da je intervencija trajala sedam sati.

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„Što se tiče postoperativnog dijela, dijete je odmah probuđeno i nalazi se na intenzivnom lečenju. Svjesno je i komunikativno i nadamo se da će sutra preći na odjeljenje na dalje liječenje”, rekla je Petrov.

Primarijus dr Ivan Vukašinović objasnio je da je riječ o izuzetno složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod djece, koja se do sada nisu izvodile u Srbiji. On je naveo da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar u maju inicirao formiranje tima stručnjaka koji bi mogao da izvodi ove operacije u Srbiji.

Nakon toga, dr Rankov Petrović, koja je stekla iskustvo na Harvardu, i tim lekara posetili su u junu taj centar i formirali tim za izvođenje procedure.

Tokom operacije, profesor sa Harvarda koji se bavi liječenjem dece sa Mojamoja sindromom učestvovao je putem video veze i pratio zahvat.

Vukašinović je istakao da se ovakve operacije izvode samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska, i ocijenio da će razvoj ove metode omogućiti da se liječe djeca iz Srbije i iz regiona.

Mojamoja sindrom je rijetka bolest kod koje dolazi do progresivnog sužavanja glavnih arterija mozga i njihovih grana, zbog čega je smanjen dotok krvi u moždano tkivo i povećan rizik od nastanka moždanih udara.

(sputnik srbija)

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