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"Od noćas nema više američkih carina za Srbiju"

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 19:41

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"Од ноћас нема више америчких царина за Србију"
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

SAD ukidaju carine Srbiji od 35 odsto koje su bile na snazi od avgusta prošle godine, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Od noćas u ponoć tarife za Srbiju su nula odsto, u budućnosti možda budu 10 do 12 odsto, ali sada dok traju razgovori biće nula“, rekao je Vučić za RTS.

"Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su amerikanci uvijek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanijelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. Od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju su 0%. U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu", kaže Vučić.

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Tagovi :

carine

Srbija

Aleksandar Vučić

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