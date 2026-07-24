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Detalji napada: Vlasnik dobermana spasavao djevojčicu (17) pa i sam izujedan završio u bolnici!

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 22:59

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Детаљи напада: Власник добермана спасавао дјевојчицу (17) па и сам изуједан завршио у болници!

U naselju Boljevci večeras se dogodila prava drama kada su dva psa rase "doberman" napala sedamnaestogodišnju djevojčicu I. K. (17) i nanijela joj teške ujedne rane, saznaje "Telegraf.rs".

Kako saznaje ovaj portal, incident se odigrao oko 21 čas u dvorištu jedne kuće u Ulici mira. Psi, koji su u vlasništvu J. G. (46), iz nepoznatih razloga su skočili na tinejdžerku i počeli da je ujedaju u predjelu gluteusa i nogu.

doberman

Srbija

Djevojku na ulici izujedali dobermani: Drama u Boljevcima

Vidjevši jeziv prizor, vlasnik pasa J. G. odmah je skočio kako bi odbranio djevojčicu i otrgao razbjesnele životinje od nje. U toj lavovskoj borbi i sam je zadobio za sada neutvrđene povrede.

Hitna reakcija i hospitalizacija

Djevojčica je kolima Hitne pomoći odmah transportovana u bolnicu, gdje su joj konstatovane ujedne rane i pružena neophodna medicinska pomoć.

S druge strane, povređeni vlasnik pasa je prije dolaska policijske patrole vozilom prevezen u bolnicu.

Svjedok potvrdio užas

Policijska patrola je izlaskom na lice mjesta zatekla svedokinju E. K. (21), koja je u potpunosti potvrdila navode prijave i detalje napada. Od nje je na licu mjesta uzeta službena beleška.

Istraga u toku

O cijelom slučaju je obavješten i dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Sva lica umiješana u ovaj incident upućena su da se nakon detaljnih ljekarskih pregleda i uzete medicinske dokumentacije jave u Policijsku stanicu. Dalji rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog napada preuzela je Grupa za suzbijanje kriminaliteta (GZSK) PS Surčin.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

doberman

Srbija

napad psa

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