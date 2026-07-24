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"Teheran još nije spreman za potpisivanje sporazuma"

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 22:41

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Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je uvjerenje da Iran još nije spreman za sporazum sa Vašingtonom.

On je naglasio da traju razgovori i da misli da su "ljudi u Teheranu ozbiljni", prenio je Rojters.

"Mislim da su do sada najozbiljniji, ali to ne znači da smo tu. Vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Amerika

Iran

Teheran

sporazum

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