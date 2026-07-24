"Teheran još nije spreman za potpisivanje sporazuma"

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je uvjerenje da Iran još nije spreman za sporazum sa Vašingtonom.
On je naglasio da traju razgovori i da misli da su "ljudi u Teheranu ozbiljni", prenio je Rojters.
"Mislim da su do sada najozbiljniji, ali to ne znači da smo tu. Vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi Srna.
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