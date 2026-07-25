Ilon Mask: "Za 10 godina ljudi više neće morati da rade, posao će biti izbor"

Ilon Mask smatra da bi vještačka inteligencija u narednih pet godina mogla da nadmaši ukupnu inteligenciju čovječanstva, dok bi za deset godina ljudski rad mogao da postane potpuno dobrovoljan.

Ovu procjenu iznio je u intervjuu za "The Economist“, gdje je govorio o budućnosti tehnologije, geopolitike i razvoja sistema vještačke inteligencije.

Prema njegovim riječima, napredak vještačke inteligencije i robotike dovešće do svijeta u kojem će većinu fizičkih i intelektualnih poslova obavljati mašine.

Mask: Ljudi više neće morati da rade

Mask vjeruje da će čovječanstvo ući u eru koju opisuje kao period izobilja, u kojoj će roba i usluge biti dostupnije nego ikada. Kako tvrdi, posao neće nestati, ali više neće biti neophodan za egzistenciju.

„Ljudi ne shvataju da će se ovo zaista dogoditi“, rekao je Mask i dodao da će za deset godina rad biti stvar ličnog izbora.

On smatra da će države morati da pronađu nove modele raspodjele prihoda i obezbijede građanima zajednički visok nivo primanja. Prema njegovom mišljenju, u takvom svijetu novac će postepeno gubiti značaj, dok će glavni ekonomski izazov biti deflacija, a ne inflacija.

Pozvao rivale da zajedno testiraju najmoćniji sistem vještačke inteligencije

Mask je upozorio da ubrzani razvoj vještačke inteligencije nosi ozbiljne rizike i podržao ideju suosnivača „Gugl DipMajnda“ Demisa Hasabisa da se najnapredniji modeli vještačke inteligencije nezavisno provjeravaju prije nego što budu pušteni u javnost.

Prema njegovom prijedlogu, vodeće kompanije za razvoj vještačke inteligencije iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine trebalo bi međusobno da testiraju nove modele prije objavljivanja.

„Konkurenti mogu biti iskreni jedni prema drugima“, rekao je Mask.

Dodao je i da ne isključuje mogućnost buduće saradnje sa direktorom kompanije „OpenAI“ Semom Altmanom, uprkos dugogodišnjem sukobu.

„Ako budemo morali da razgovaramo, razgovaraćemo. Možda ćemo obojica morati da ostavimo po strani lične razlike zarad dobra svijeta“, poručio je Mask.

Kina će, smatra Mask, sustići SAD

Govoreći o globalnoj trci u razvoju vještačke inteligencije, Mask je pohvalio kineske modele, posebno Kimi K3 kompanije „Munšot AI“. Smatra da Kina ima potencijal da postane svjetski lider zahvaljujući velikim ulaganjima u energetsku infrastrukturu i proizvodnju robota.

Dodao je i da američka ograničenja izvoza tehnologije neće dugoročno usporiti kineski razvoj, jer vjeruje da je Kina blizu razvoja sopstvenih litografskih tehnologija potrebnih za proizvodnju najsavremenijih čipova.

Na kraju intervjua Mask se osvrnuo i na hipotezu da bi univerzum mogao biti računarska simulacija, rekavši da mu se ponekad čini da je ono što radi toliko nevjerovatno da je teško povjerovati da je stvarno.

Ipak, „The Economist“ je ukazao da su pojedine Maskove tvrdnje veoma kontroverzne i upozorio da fatalistički pogled na razvoj vještačke inteligencije može da umanji značaj državnog nadzora i javne kontrole u trenutku kada napredni sistemi vještačke inteligencije postaju sve sposobniji.

(Telegraf.rs)