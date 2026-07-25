Naučnici otkrili na koji način ptice "komponuju" svoje pjesme

Tim naučnika iz Francuske analizirao je pjesmu više hiljada vrsta ptica i otkrio gradivne elemente nevjerovatne raznovrsnosti, prenosi danas BBC.

Istraživači su analizirali više od 100.000 pjesama 3.000 vrsta ptica i otkrili da su sve one sačinjene od osam osnovnih tipova zvuka, koje su nazvali "motivima".

Svaka pjesma se, kako navode, sastoji od kombinacija ovih motiva, a to su tri vrste trilera, tri vrste zvižduka, haotičnih tonova i harmonija.

Ptičji poj predstavlja jedan od najsofisticiranijih oblika zvučne komunikacije u prirodi, a njegova raznovrsnost i složenost oduvijek su fascinirale biologe, ali je zbog velikog broja različitih pjesama bilo teško proučavati ga na globalnom nivou.

Vodeći istraživač i doktorand na Univerzitetu Sent-Etjen, Kventan Bakle, ukazao je da je ta raznovrsnost ogromna.

"Ako odete u Aziju, Afriku ili Amazoniju, čućete potpuno drugačije melodije", objasnio je on.

U novoj studiji, on i njegove kolege koristili su globalnu bazu podataka ptičjeg poja, koja sadrži snimke koje su postavile hiljade volontera, što im je omogućilo da analiziraju oko 116.000 pesama više od 3.000 vrsta ptica.

Oni su potom proučavali obrasce u pjesmama, odnosno kako se svaka pjesma mijenjala i razvijala tokom vremena.

Uz pomoć vještačke inteligencije, zatim su mogli da međusobno uporede hiljade pjesama i otkriju šta ih povezuje.

Ključno otkriće bilo je da je okruženje u kojem su se ptice razvijale, od tropskih šuma do predjela sa umjerenom klimom, oblikovalo način na koji one "komponuju" svoje pjesme.

Tako ptice prilagođene tropskim šumama koriste drugačije akustične gradivne elemente, odnosno motive, u odnosu na one iz regiona sa umjerenom klimom, prenosi Tanjug.

Bakle je objasnio da se jednostavniji motivi, poput ravnih zvižduka, često sreću u tropskim predjelima, vjerovatno zato što pomažu pticama da se čuju usred bučnog zvučnog okruženja bogatog biodiverzitetom i gustom vegetacijom.

Složenije kompozicije, sa izuzetno brzim trilerima i kombinacijama koje sadrže mnogo informacija, češće su u šumama umjerenog pojasa, gdje ptice uglavnom komuniciraju na manjim udaljenostima.

Kako ukazuju istraživači, to je neka vrsta evolutivnog kompromisa, pri čemu veoma složena pjesma pruža mnogo informacija, ali je teško preneti ih na velike udaljenosti u složenim okruženjima.

"Mislim da je ovo istraživanje otvorilo novi način da se ptičje pjesme sagledaju kao nešto suštinski povezano sa okruženjem", zaključio je Bakle.