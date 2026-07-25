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Autobus iz BiH učestvovao u nesreći u Njemačkoj, 15 povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 11:40

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Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.
Foto: Tanjug/AP/dpa/Sascha Ditscher

Dvije osobe teško su povrijeđene, a još 13 je zadobilo lakše i srednje teške povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći sa petka na subotu na autoputu A8 kod Lajnfelden-Ehterdingena u Njemačkoj.

U nesreći je učestvovao putnički autobus iz Bosne i Hercegovine, koji je oko 00.45 sati, u smjeru Karlsruea, na početku zone radova udario u vozilo službe za održavanje puta. Prema prvim informacijama, autobus je bio na putu prema autobuskoj stanici na Aerodromu Štutgartu.

Prema podacima vatrogasne službe, u autobusu se nalazilo ukupno 15 osoba. Dvoje putnika zadobilo je teške povrede, među kojima je i vozač autobusa čiji je vozački prostor pretrpio velika oštećenja prilikom sudara. Jedna osoba je povrijeđena srednje teško, dok je preostalih 12 putnika prošlo s lakšim povredama. Iako se u početku sumnjalo da je jedna osoba ostala zaglavljena u vozilu, spasilačke ekipe po dolasku su utvrdile da to nije bio slučaj.

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Vođa intervencije Markus Helfert izjavio je da je prioritet bio zbrinjavanje i pružanje pomoći povrijeđenima. Nakon ukazane prve medicinske pomoći, četiri povrijeđene osobe prevezene su u obližnje bolnice, dok su lakše povrijeđeni putnici privremeno smješteni u posebno vozilo hitne pomoći, a potom prebačeni u jednu od hala na prostoru Sajma Štutgart, gd‌je im je osigurana daljnja njega i podrška.

Tokom intervencije vatrogasci su morali ukloniti oštećeno vozilo službe za održavanje puta koje je blokiralo kolovoz, kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi. Dolazak spasilačkih ekipa dodatno je otežao zastoj u saobraćaju, iako je formiran koridor za prolazak vozila hitne pomoći.

(Radio Sarajevo)

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Njemačka

autobus

Saobraćajna nesreća

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