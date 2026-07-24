Advokat porodice Aldine Jahić šokiran: Kalajdžić nema empatije ni kajanja, ovo nikad nisam vidio

Aldina Jahić je ubijena u Mostaru 16. novembra prošle godine, a ubio ju je bivši partner Anis Kalajdžić.

Kalajdžiću se za ovaj monstruozan zločin sudi i do sada je održano šest ročišta na kojima su se mogla čuti potresna svjedočenja ljudi koji su poznavali ubicu i žrtvu, ali i policajca koji je među prvima stigao na mjesto zločina.

Advokat porodice Jahić, Damir Alić za "Avaz" je kazao kako očekuje da ubica Kalajdžić bude osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 45 godina i da je apsolutno uvjeren da će se to desiti.

Pitanja ocu žrtve

Biti u sudnici i postavljati pitanja ocu žrtve koju je on ubio je strašno, kazao je advokat Alić.

- Ima on pravo na to, ali to je jedan odraz nepoštivanja ličnosti. Ima on pravo po odredbama zakona o krivičnom postupku da postavlja pitanja, međutim, to je jedan odraz nepoštivanja. Obraćati se na ovaj način na koji se on obraćao, bez poštovanja, bez uvažavanja, odražava stanje ličnosti koja je počinila jedno zvjersko krivično djelo - kazao je Alić.

Bez empatije

Dodao je kako je ovo rijetko viđeno u sudskoj praksi da ubica ne pokazuje ni trunku empatije ni prema porodici ni prema samoj žrtvi, makar i zbog toga da se može nadati blažoj kazni.

- Gledati takvo nešto, za mene koji radim gotovo 25 godina je nepojmljivo. Samo mogu da pretpostavim kako se osjeća porodica i prijatelji koji prisustvuju ročištima. Pristupiti na način kako čini optuženi Kalajdžić je potpuno nevjerovatno, međutim s druge strane, koliko to god bilo skandalozno, pokazuje da se radi o uračunljivoj osobi. Radi se o osobi koja je i u vrijeme izvršenja krivičnog djela hladno, smišljeno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem počinila takvo jedno teško krivično djelo - istakao je.

On je prokomentarisao tvrdnje jednog od svjedoka da je otac Anisa Kaladžića, Avdo Kalajdžić, pokušao utjecati na njega i njegov iskaz u korist sina. Alić ističe da ovo ukazuje na manjak empatije od stane porodice.

- Oni su imali priliku da reaguju kao porodica i da neke stvari spriječe. Za svaku pohvalu je reakcija FK Veleža. Uvjeren sam da će Tužilaštvo HNK poduzeti, ako već nije određene radnje – kazao je.