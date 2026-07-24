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FK Borac stao u odbranu Misimovića: Sve radimo po zakonu

Autor:

Teodora Begović
24.07.2026 19:25

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ФК Борац стао у одбрану Мисимовића: Све радимо по закону
Foto: ATV

Umjesto čestitki dan nakon velike evropske pobjede na vrata FK Borac i predsjednika banjalučkog kluba Zvjezdana Misimovića stigli su pripadnici SIPA-e s namjerom da pročešljaju poslovne knjige.

„Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Zloupotreba položaja odgovorne osobe“ i „Pranje novca“ propisane Krivičnim zakonom Republike Srpske", navode iz SIPA-e.

Zarad navedenih sumnji pripadnici SIPA-e privremeno su oduzeli poslovnu dokumentaciju i druge predmete.

Iz Fudbalskog kluba Borac, nakon što je pretres okončan, jasno poručuju da nemaju šta da kriju i da sve što rade – rade po slovu zakonu.

U pisanom saopštenje iz Platonove navode da su ponosni na sve uspjehe koji su očigledno nekima trn u oku.

"Ovim putem želimo da podsjetimo javnost da se naš klub u proteklih nekoliko godina u više navrata našao pod kontrolom finansijskog poslovanja od strane nadležnih institucija i da nisu uočene bilo kakve nepravilnosti niti elementi postojanja krivičnog djela ili bilo kakvog kršenja zakonom donesenih propisa. FK Borac u posljednjih nekoliko godina, svojim napretkom na svim poljima, postao je mnogima trn u oku, ali mi nećemo odustati da naših ciljeva – da nam Borac napreduje iz dana u dan", navode iz FK Borac.

Puna podrška data je i prvom čovjeku kluba koji se našao na meti SIPA-e.

"Želimo da pružimo punu podršku našem predsjedniku Zvjezdanu Misimoviću koji je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu i koji od prvog dana svog direktorskog, a potom i predsjedničkog mandata odgovorno, predano i profesionalno obavlja svoj posao", navode iz FK Borac.

Iz Fudbalskog kluba Borac još poručuju da im je rad transparentan i da će uvijek, kao i do sada, biti otvoreni za saradnju sa nadležnim institucijama koje pozivaju da odgovorno i savjesno rade svoj posao.

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Tagovi :

SIPA

FK Borac

Zvjezdan Misimović

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