Oboreno više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi u posljednja 24 sata

Više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi oboreno je u posljednja 24 časa, saopštio je gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin.

On je na platformi "Maks" napisao da je većina dronova oborena prije ulaska u vazdušni prostor Moskovske oblasti.

Sobjanin je dodao da je 16 dronova oboreno blizu Moskve, prenosi Srna