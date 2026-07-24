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Oboreno više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi u posljednja 24 sata

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 20:03

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Москва, Русија
Foto: ATV

Više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi oboreno je u posljednja 24 časa, saopštio je gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin.

On je na platformi "Maks" napisao da je većina dronova oborena prije ulaska u vazdušni prostor Moskovske oblasti.

Sobjanin je dodao da je 16 dronova oboreno blizu Moskve, prenosi Srna

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Moskva

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Sergej Sobjanin

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