Oboreno više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi u posljednja 24 sata

Autor:ATV redakcija
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Više od 250 dronova lansiranih ka Moskvi oboreno je u posljednja 24 časa, saopštio je gradonačelnik ruske prijestonice Sergej Sobjanin.
On je na platformi "Maks" napisao da je većina dronova oborena prije ulaska u vazdušni prostor Moskovske oblasti.
Sobjanin je dodao da je 16 dronova oboreno blizu Moskve, prenosi Srna
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